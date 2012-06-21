Активніше долучитися до реалізації урядової ініціативи створення центрів надання адміністративних послуг за принципом «прозорий офіс» закликав органи місцевої влади Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час перевірки роботи Центру соціальних служб у форматі «Прозорий офіс» Святошинського району Києва.
Глава уряду наголосив, що такий формат роботи з громадянами, спрямований на задоволення їхніх потреб — найефективніший. Перший такий центр відкрили 10 років тому у Вінниці. І нині аналогічні установи працюють у Харкові, Києві, інших великих містах. Утім, таку практику слід неодмінно поширити на всю країну, додавши до переліку послуг і допомогу підприємцям.
«У кожному куточку України мають надавати послуги. Наше завдання полягає в тому, щоб створити нормальні умови для людей. Невеликий час очікування, нормальні умови як для тих, хто відвідує центри, так і для працівників — це стандарт, який ми далі будемо поширювати по країні», — запевнив глава уряду.
Як і те, що нині в країні немає жодних підстав для зростання цін на газ для населення. І цю позицію уряд послідовно доводить ключовим партнерам — передусім Міжнародному валютному фонду. «Об’єктивних підстав для росту цін на газ немає, — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Ми цю формулу можемо довести. І ми в постійній співпраці з МВФ щодо цього питання».
Водночас він назвав неприйнятною формулу RAB-тарифів на електроенергію, запропоновану Національною комісією з регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг: «Ми вважаємо, що ця формула призведе до збільшення оплати за електроенергію для населення. Ми це не підтримуємо». Тому формулу тарифів слід неодмінно змінити.
У межах продовження програми підтримки української освіти Кабінет Міністрів закладає в проект державного бюджету на 2018 рік подальше збільшення заробітних плат освітянам. «Ми маємо забезпечити подальше підвищення зарплати українським вчителям. Тому в бюджеті на наступний рік буде чергове підвищення — в межах 25%. Це те, за що ми маємо боротися», — наполягає Володимир Гройсман.
Крім того, уряд започатковує програми модернізації навчання, розпочинаючи з перших — третіх класів. «Хочемо укомплектувати ці класи технічними засобами для розвитку дітей», — уточнив Прем’єр.
Окремо він зупинився на темі зменшення кількості студентів, які мають право на отримання стипендій. Таку ініціативу озвучило Міністерство фінансів. «Ніхто нічого не буде зменшувати. Політику в освіті формує Міністерство освіти та науки. Я зацікавлений у тому, щоб ми платили стипендії студентам, які мають успіхи в навчанні. Україні потрібні молоді освічені люди. Ми будемо інвестувати в освіту, і я на цьому наголошую. Це один із найважливіших пріоритетів роботи уряду», — пообіцяв Володимир Гройсман.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»