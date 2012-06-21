В школі села Сахнівки на Черкащині, де працював відомий учитель-новатор Олександр Захаренко, за ініціативи обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України відбувся форум голів рад молодих учителів області. Він став одним зі способів відзначення 80-річчя від дня народження славного педагога.
Цього дня у школі відбувся також районний зліт юних добротворців Корсунщини, присвячений цій даті. Школярі реальними справами втілюють у життя заповіт Учителя «Поспішайте творити добро!». На зльоті відзначили найактивніших волонтерів, екологічні бригади, учасників інтернет-проекту «Ми — патріоти Черкащини», визначили кращу класну програму добротворення та інші шкільні проекти.
Наступник і послідовник Олександра Захаренка, нинішній директор сахнівської школи Іван Рибалка, який 23 роки працював під його керівництвом, під час спілкування з аудиторією акцентував на геніальній ідеї Захаренка — щоденних шкільних лінійках. На лінійках, які починаються з виконання Гімну України, діти одержують певні завдання на кожен день, чують короткі настанови на етичні та філософські теми. Тобто й нині сахнівська школа вчить вихованців жити за законами добра і краси.
Продовжив думки директора вчитель цієї школи і голова Корсунь-Шевченківської районної ради молодих вчителів Олександр Кріт. Він дійшов висновку, що Олександр Захаренко у своїх педагогічних ідеях випередив час. Виховання патріотизму здійснюється на малих конкретних справах. Особливо ефективна пошукова робота, нині спрямована на збір матеріалів про земляків — учасників АТО. Кожен третій учень працює екскурсоводом в одному з чотирьох шкільних музеїв. Тут діти набувають безцінного досвіду розвитку мовлення і спілкування. Шкільну газету «Дівочі гори» діти випускають уже понад три десятиліття, і вона стала справжнім літописом життя навчального закладу і рідного села.
— До сахнівської школи слід приїжджати, щоб зануритися в її неповторну атмосферу і відчути дух Захаренка. Його педагогічні ідеї і досвід — безцінні, і наш обов’язок зробити так, щоб вони жили в усіх школах Черкащини, — зауважив учитель Черкаської гімназії №9 Олександр Валовенко, якого на форумі обрали головою обласної ради молодих вчителів.
Як розповіла голова обкому профспілки працівників освіти і науки України Ольга Жалдак, молоді вчителі області дедалі більше звертаються до педагогічної спадщини Олександра Захаренка, в якій знаходять конкретні поради та настанови, як працювати творчо, оволодівати інноваційними технологіями, аби вивести освіту України на європейський рівень.