Перших 112 дозволів на ввезення видавничої продукції з Росії надав Державний комітет телебачення і радіомовлення. Майже за два місяці з дня набуття чинності постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України» Держкомтелерадіо отримав загалом 232 заяви на видачу дозволів. Окрім дозволених, ще 77 розглянутих заяв отримали позитивні висновки спеціалістів Держкомтелерадіо, відбувається оформлення дозволів. Ще 43 заяви перебувають на стадії розгляду, повідомляє прес-служба відомства.
Опрацювання перших отриманих заяв свідчить, що суб’єкти господарювання, які здійснюють ввезення видавничої продукції з країни-агресора, відповідально поставилися до прохання Держкомтелерадіо ретельно підбирати асортимент продукції. Тому в жодному з перевірених видань не виявили інформації, що порушує заборони, встановлені статтею 28 Закону України «Про видавничу справу».