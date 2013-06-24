22 серпня Уряд на своєму засіданні ухвалив рішення продовжити дію Положення про покладення спецобов’язків (ПСО) на ринку природного газу. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Нафтогаз» буде реалізовувати постачальникам тепла для населення газ за ціною 7420 грн за тисячу кубометрів. Для бюджетних організацій вона становитиме 16390 грн за тисячу кубометрів. Для всіх інших споживачів ціна газу буде розраховуватися за спеціальною формулою, яка залежатиме від ситуації на ринку. При цьому базова ціна знизиться більше ніж удвічі — з 38325 до 16390 грн за тисячу кубометрів.

Положення про покладення спецобов’язків буде діяти до 15 квітня 2024 року.

Уряд також ухвалив рішення призупинити договірне списання коштів з рахунків підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) за несвоєчасну оплату за газ. Тепер у них буде залишатись 35% коштів, отриманих від споживачів тепла за надані послуги. Це дасть можливість підприємствам ТКЕ скеровувати гроші на свої першочергові потреби. Ухвалена норма буде діяти з 1 вересня до 31 грудня 2023 року.