Вчора, Кабінетом Міністрів внесено зміни до постанови від 30 грудня 2022 року № 1470. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, зміни передбачають доповнити Порядок використання бюджетних коштів новими напрямами. А саме на забезпечення роботи інформаційно-аналітичної системи, яка веде облік даних щодо компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО. Така система необхідна, зокрема, для реалізації проекту «Прихисток».

Також змінами визначено порядок фінансування на забезпечення роботи інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф. Цей перелік затверджується відповідним наказом Мінреінтеграції.