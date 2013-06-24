Усі управління соціального захисту населення в Україні мають приймати заяви на одноразову матеріальну грошову допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС.
Мінсоцполітики поінформувало всі обласні державні адміністрації та управління соціального захисту населення в регіонах про можливість надходження таких звернень. Перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак під час робочої поїздки до Херсона та Миколаєва провела відповідну нараду з питань виплат допомоги жителям Херсонщини і Миколаївщини з керівництвом ОДА і працівниками соцзахисту.
Міністерство соціальної політики нагадує, що уряд ухвалив постанову, відповідно до якої кожен постраждалий з підтоплених регіонів Херсонської і Миколаївської областей отримає 5 тисяч гривень за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.
Звернутися із заявою до органів соцзахисту необхідно до 31 серпня 2023 року включно. Отримати кошти можна буде через АТ «Укрпошта» або через установи уповноважених банків з можливістю їх зняття через платіжні термінали.