Усі управління соціального захисту населен­ня в Україні мають приймати заяви на одноразову матеріальну грошову допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС.

Мінсоцполітики поінформувало всі обласні державні адміні­страції та управління соціального захисту населення в регіонах про можливість надходження таких звернень. Перший заступ­ник міністра соціальної політики Дарія Марчак під час робочої поїздки до Херсона та Миколаєва провела відповідну нараду з питань виплат допомоги жителям Херсонщини і Миколаївщини з керівництвом ОДА і працівниками соцзахисту.

Міністерство соціальної політики нагадує, що уряд ухвалив постанову, відповідно до якої кожен постраждалий з підтопле­них регіонів Херсонської і Миколаївської областей отримає 5 тисяч гривень за рахунок коштів резервного фонду держбю­джету.

Звернутися із заявою до органів соцзахисту необхідно до 31 серпня 2023 року включно. Отримати кошти можна буде че­рез АТ «Укрпошта» або через установи уповноважених банків з можливістю їх зняття через платіжні термінали.