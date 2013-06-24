Для підтримки українців, постраждалих внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, із державного бюджету спрямовано понад 564 мільйони гривень на виплату одноразової матеріальної грошової допомоги.

19 червня уряд ухвалив постанову, розроблену Мінсоцполітики, згідно з якою, кожен постраждалий із підтоплених регіонів Херсонської та Миколаївської областей отримає 5 тисяч гривень за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Постраждалими вважаються ті особи, які на момент виникнення надзвичайної ситуації:

проживали/були зареєстровані/задекларовані в населених пунктах, що розташовані в місцях підтоплень Миколаївської та Херсонської областей. Перелік цих пунктів, а також вулиць та адрес (за можливістю), затверджують Миколаївська та Херсонська обласні військові адміністрації;

перемістилися після 06 червня 2023 року з тимчасово окупованих російською федерацією територій Миколаївської та Херсонської областей, що розташовані в місцях підтоплень зазначених регіонів.

Призначення матеріальної грошової допомоги здійснюватимуть органи соціального захисту населення.

Щоб отримати допомогу, постраждалому достатньо подати відповідну заяву і такі документи:

документ, що посвідчує особу, або єДокумент;

документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків;

для дітей — свідоцтво про народження дитини або е-свідоцтво про народження. Інформація про неповнолітню дитину вноситься до заяви одного з батьків.

Заяву про надання матеріальної грошової допомоги особі, яку суд визнав недієздатною, може подавати її законний представник або уповноважена особа органу опіки та піклування.

Звертаємо увагу: якщо документи втрачено, людина може надати їхні скановані чи фотокопії або використовуються відомості з Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних інформаційних ресурсів.

Звернутися із заявою до органів соцзахисту потрібно не пізніше ніж до 31 серпня 2023 року (включно).

Отримати кошти можна буде через АТ «Укрпошта» або установи уповноважених банків з можливістю їх зняття через платіжні термінали. Звертаємо увагу, що одноразову виплату не здійснюватимуть тим громадянам, які проживали на території підтоплення, але переїхали до інших громад, зареєструвалися як ВПО й отримують щомісячну грошову допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб від держави.

Ті громадяни, майно яких було пошкоджено внаслідок підриву греблі на Каховській ГЕС, також матимуть право на отримання компенсації від держави в межах механізму «єВідновлення». Відповідну постанову уряду, розроблену Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, ухвалено на засіданні уряду 16 червня, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.