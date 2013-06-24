Мінсоцполітики нагадує, що Уряд продовжив термін прийому заяв на виплату одноразової матеріальної грошової допомоги громадянам, якіпостраждали від підриву Каховської ГЕС. Відповідна постанова була ухвалена 8 серпня на засіданні Кабінету Міністрів. Про це повідомляє Урядовий портал.

У червні ж Кабінет Міністрів України прийняв розроблену Міністерством постанову, яка дала можливість забезпечити кожному постраждалому з підтоплених регіонів Херсонської і Миколаївської областей виплату грошової допомоги розміром 5 тис. грн.

Приймати такі заяви мають усі управління соціального захисту населення в Україні.

Звернутися із заявою до органів соцзахисту необхідно до 31 жовтня 2023 р. (включно). Отримати кошти можна буде через АТ «Укрпошта» або через установи уповноважених банків з можливістю їх зняття через платіжні термінали.

Звертаємо увагу, що отримати фінансову допомогу мають право не тільки громадяни, які на момент підриву Каховської ГЕС проживали (були зареєстровані/задекларовані) в підтоплених населених пунктах Миколаївщини та Херсонщини, підконтрольних Україні. Так само допомогу можуть отримати українці, що з 6 червня виїхали з підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя в райони, підконтрольні Україні.