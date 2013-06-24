Йдеться про виплати матеріальної допомоги у розмірі 5 тис. гривень від держави особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС. Про це повідомляє Урядовий портал.

Станом на 19 липня таку фінансову підтримку отримали постраждалі мешканці Херсонської та Миколаївської областей на загальну суму 17,875 млн гривень. Таким чином, держдопомогу вже виплачено 2882 жителям Херсонщини та 693 – Миколаївщини.

Згідно із заявами постраждалих виплати здійснюються на їхні банківські рахунки або готівкою через Укрпошту.

Нагадаємо, що заяви на таку грошову допомогу від держави приймаються до 31 серпня 2023 року включно. Її можуть отримати люди, зареєстровані на момент підриву ГЕС у населених пунктах Миколаївщини та Херсонщини, що зазнали підтоплення. Включно з тими, хто з 6 червня виїхав із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні територію.

Вони мають право на отримання зазначених виплат незалежно від того, чи виплачується їм держдопомога на проживання як внутрішньо переміщеним особам.

Якщо у вас виникли питання щодо таких виплат, можете звертатися на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 15-48 або на лінію Уповноваженого з питань ВПО: (066) 813-62-39.