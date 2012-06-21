Найбільший в СНД і Східній Європі вищий навчальний заклад наук про життя Національний університет біоресурсів і природокористування України відсвяткував 119-річчя. Гостем свята був Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він узяв участь в офіційній церемонії відкриття двох пам’ятників видатним ученим, життя і науковий пошук яких пов’язані з вишем, Іванові Мартиненку та Антонові Скороходьку, а також третього корпусу університету, відновленого завдяки підтримці уряду.
«У цей вельми складний для держави час уряд спрямував на ремонтно-відновлювальні роботи, оснащення корпусу понад 50 мільйонів гривень, — зазначив ректор університету Станіслав Ніколаєнко. — Маємо виправдати цю довіру, готуючи висококласних фахівців».
Вітаючи колектив НУБіП зі 119-річчям, Володимир Гройсман підкреслив: «У нас із вами є завдання, яке ми повинні виконати: побудувати сильну державу, яка посідатиме гідне місце у світі. І в цьому величезна роль агропромислового сектору. Країні потрібні наука й інновації, які б застосовували в АПК. Сильна конкурентоспроможна економіка — ось те, що потрібно нині. І в цьому вагоме слово мають сказати випускники таких провідних вишів, як НУБіП. Україна має бути серед лідерів».
Увага до університету велика, тому що тут роблять велику справу. Конкурентоспроможність університету, одного з локомотивів освітньої галузі, який має великий науковий і кадровий потенціал, відзначили також віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко й міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Валентин ОБРАМБАЛЬСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»