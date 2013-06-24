Цифрові документи знову доступні в застосунку Дія. Нагадаємо, що від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки вимкнули всі держреєстри, щоб захистити дані українців. Зараз Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС відновив свою роботу в безпечному місці. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відтепер ви знову можете користуватися посвідченням водія та техпаспортом у Дії. У застосунку документи підтягнуться автоматично.

Нагадаємо, що електронні водійське посвідчення та техпаспорт прирівняли до паперового та пластикового аналогів. Ними можна користуватися будь-де, і ніхто не матиме права вимагати у вас паперовий документ.