З початку 2016/2017 маркетингового року Україна експортувала 23 072 тисячі тонн зерна. Цей показник на 1448 тисяч тонн більший, ніж за аналогічний попередній період.
Загалом прогнозну пропозицію зерна у 2016/2017 році сформовано на рівні 71,6 мільйона тонн, з яких 64,2 мільйона — виробництво, 7,1 мільйона — перехідні залишки, 0,37 мільйона — імпорт. За культурами пропозиція зерна така: кукурудза — 29,1 мільйона тонн, пшениця — 28,8 мільйона тонн, ячмінь — 10,1 мільйона тонн, жито — 0,45 мільйона тонн, гречка — 0,197 мільйона тонн, на інші товарні позиції припадає 3 мільйони тонн.
Беручи до уваги, що потреба для внутрішнього споживання становить 23,5 мільйона тонн зерна, експортний потенціал зберігається на рівні 40,2 мільйона тонн, який вже використано на 57%, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.