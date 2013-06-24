Міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G7, керівництва Європейського Союзу, МВФ і Світового банку наголосив на важливості мобілізації ресурсів на бюджетні потреби України у 2024 році. Він зауважив, що для збереження економічного відновлення України та фінансової стійкості перед викликами повномасштабної війни вчасне надходження необхідної допомоги від міжнародних партнерів життєво важливе. Потреба в зовнішньому фінансуванні 2024 року сягатиме 37,3 мільярда доларів США, що верифікували експерти МВФ, повідомляє Мінфін.

«Потребу в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік вдалося зменшити із 41 мільярда доларів США завдяки заходам з максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів. Також було скорочено всі капітальні видатки держбюджету. 2024 року ключові завдання — воєнна кампанія та соціальна підтримка. І якщо оборону і безпеку фінансують тільки за рахунок внутрішніх доходів бюджету, то для забезпечення потреб соціальної сфери розраховуємо на допомогу міжнародних партнерів», — зазначив Сергій Марченко.