На Дніпропетровщині формують нові стрілецькі батальйони ЗСУ. Запрошують вмотивованих мешканців регіону, які воліють захищати суверенітет України та наближати перемогу.

«Запрошуємо свідомих та вмотивованих патріотів країни до нових батальйонів. Нам потрібні офіцери, солдати, сержанти на посади юристів, психологів, медиків, зв'язківців, кухарів. Усі, хто буде наближати перемогу. Кожен знайде своє призначення», – зазначив офіцер Дніпропетровського обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Сергій Кравчук.

Задача батальйонів – захищати територіальну цілісність України та давати відсіч ворогу.

На службу запрошують вмотивованих чоловіків та жінок від 18 до 60 років. До лав ЗСУ приймуть тих, хто пройшов військово-лікарську комісію.

Новобранці опанують основи воєнної спеціальності. Матимуть гідні умови служби – отримають усі пільги та гарантії від держави.

Звертатися слід до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Дізнатися про вакансії можна й у центрах зайнятості та ЦНАПах Дніпропетровщини.

Також на Дніпропетровщині формують вісім бригад Гвардії наступу. Більше про це можна дізнатися на сайті storm.mvs.gov.ua.