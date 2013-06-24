Міністр енергетики Герман Галущенко взяв участь у черговому засіданні Координаційної групи G7+ із надання допомоги енергосектору України. Засідання пройшло під головуванням заступника державного секретаря США і координатора зусиль країн G7+ із допомоги у відновленні енергетичної інфраструктури Джеффрі Паєтта.

На зустрічі підбили підсумки Конференції з відновлення України в Лондоні, акцентувавши на напрямах міжнародної співпраці для подальшої підтримки нашої країни у протидії російській воєнній агресії. Учасники засідання підкреслили свою готовність і надалі підтримувати українську енергетику зокрема з огляду на підготовку до наступного опалювального сезону в умовах російських атак, що тривають.

Герман Галущенко подякував міжнародним партнерам за підтримку і поінформував про ремонтну кампанію, яку Україна проводить на об’єктах енергетичної інфраструктури.

«У межах наймасштабнішої за всю історію ремонтної кампанії на енергетичних об’єктах України ми проводимо відновлення інфраструктури, що зазнала масованих російських атак, які були найінтенсивнішими протягом попереднього опалювального сезону. У проведенні ремонтів нам дуже допомагає обладнання, надане нашими міжнародними партнерами, а також закуплене за рахунок коштів Фонду енергетичної підтримки України, створеного при секретаріаті Енергетичного співтовариства», — зазначив міністр.

Він наголосив, що Україна очікує на продовження ворожих атак на енергетичні об’єкти протягом наступної зими, тому актуальними залишаються потреби в енергетичному обладнанні, особливо високовольтному, а також системах, які зможуть забезпечити децентралізацію генерації, зокрема у газових турбінах.

Очільник Міненерго наголосив, що важливе значення матиме можливість імпортувати електроенергію з європейських країн, тому необхідно забезпечити дозвіл ENTSO-E на максимальну пропускну спроможність міждержавних перетинів до 2 ГВт, яка технічно можлива.

Герман Галущенко підкреслив, що у межах підготовки до наступної зими триває нарощування запасів природного газу в ПСГ. Україна має найбільші в Європі підземні газосховища і пропонує європейським партнерам використовувати 15 мільярдів кубометрів потужностей своїх ПСГ, які пройшли сертифікацію за європейськими правилами. Така співпраця буде взаємовигідною для європейської й української сторін і з економічного, і з безпекового погляду, зазначає Міненерго.

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