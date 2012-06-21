У Рівненському обласному перинатальному центрі — гарна новина. 20-річна жителька Дубенського району Анастасія Трофимчук народила трьох дівчаток. Вона — дружина захисника України Юрія Трофимчука, який нині несе службу на Луганщині.
— Дівчатка з’явилися на світ у результаті кесаревого розтину на 33-му тижні вагітності з вагою 1,800, 1,350 та 1,300 кг. Тому зараз вони перебувають у палаті інтенсивної терапії: як тільки наберуть до 2 кілограмів кожна, випишемо їх додому, — розповіла головний лікар перинатального центру Вікторія Єнікеєва.
А ось свої головні документи — свідоцтва про народження — крихітки вже мають. Їх урочисто вручила мамі тут-таки, в центрі, начальник головного територіального управління юстиції Іванна Смачило:
— Річ у тім, що імена для донечок молоді батьки обрали ще до їх народження, тому Ніка, Кіра та Анастасія поїдуть додому вже зі своїми першими документами. Пілотний проект Міністерства юстиції дає можливість спростити процедуру, на яку раніше потрібно було витратити чимало часу. Як ось у цьому випадку: в мами потрійні турботи, а тато боронить Україну — коли йому по інстанціях бігати?
Молода мама каже, що мріяла про двійню, а доля подарувала аж трьох донечок. І вірить, що їхні дітки — то потужні символи життя та оновлення України, а ще — провісники перемоги на всіх фронтах.