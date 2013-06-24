З ініціативи Мінцифри та за підтримки міжнародних донорів Україна отримала 508 систем Tesla Powerwall. Це пристрої, які забезпечують резервне живлення під час відключень електроенергії. Їх планують передати об’єктам соціальної та критичної інфраструктури, зокрема, школам, лікарням, дитячим садкам. Щоб під час можливих знеструмлень не зупинялося виробництво, продовжувався навчальний процес, а українці могли отримати допомогу лікарів. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Tesla Powerwall — це ще одне ефективне рішення для енергетичної незалежності обʼєктів критичної інфраструктури. 508 паверволів будуть доставлені по областях України. Вони допоможуть забезпечити резервну електроенергію там, де це найбільш потрібно. Тому навіть в умовах відключення світла критична інфраструктура продовжить працювати, лікарі зможуть далі рятувати життя, вчителі — проводити уроки», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Системи Powerwall працюють за принципом повербанка: заряджаються від електроенергії та тримають заряд 12–14 годин. Вони мають високу автономність і забезпечують резервне живлення під час відключень електрики. Крім того, поверволи можуть працювати разом із сонячними панелями та заряджатися від сонця. Це дозволяє продовжити роботу систем до кількох діб.

Україна вже має досвід використання Tesla Powerwall. Понад рік тому отримали близько 50 поверволів. Системи працюють у лікарнях, амбулаторіях на деокупованих територіях, а також допомагають зберігати інтернет та зв’язок у прифронтових містах Донеччини й Миколаївщини.

Нові системи Powerwall Україна отримала безоплатно. Ініціативу Мінцифри підтримали Уряд Польщі, Tesla, Direct Relief та Благодійний фонд імені Євгенія Пивоварова.