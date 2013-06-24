За жовтень піротехнічними підрозділами державних органів та неурядовими операторами обстежено понад 22 тисячі гектарів земель сільгосппризначення. Лише за останній тиждень сапери обстежили 4750 га сільгоспугідь. За даними військово-цивільних адміністрацій всього з початку року обстежено 234 759 га земель, з яких майже 178 тис га повернуто в господарську експлуатацію. Про це повідомляє Урядовий портал.

«На початку року, коли ми розробляли план пріоритетного повернення найбільш цінних українських земель до господарської експлуатації, ми ставили собі амбітну мету – повернути аграріям цьогоріч до 165 тисяч гектарів. І вже сьогодні можна говорити, що ціль досягнута. Завдяки героїчній та напруженій роботі наших піротехніків повернуто в економічне використання майже 178 тисяч гектарів. Це землі, на яких за результатами обстеження не виявлено мін та вибухівки, або очищені та розміновані землі. Дуже потужний результат. Розуміємо, що далі буде складніше. Попереду обстеження та розмінування земель, в тому числі, з високою щільністю забруднення. Але ми готуємося до цього. Навчаємо саперів, працюємо над оснащенням нових підрозділів, закупівлею техніки та обладнання для розмінування. Набирає обертів наше вітчизняне виробництво – перша машина для підготовки ґрунту, зроблена в Україні, вже передана саперам. Маємо підтримку наших міжнародних партнерів. Тому ставимо перед собою нові цілі і рухаємося до їх досягнення», - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, план пріоритетного повернення земель сільськогосподарського призначення передбачає першочергове обстеження, та у разі необхідності очищення та розмінування понад 470 тис. га сільгоспугідь. План передбачається реалізувати протягом чотирьох років. Землі обстежуються в порядку пріоритетності з урахуванням щільності забруднення та економічної доцільності очищення. Остання своєю чергою залежить від виду культур, які заплановано засіяти на очищеній території. Так, в першу чергу розмінуванню підлягають, найменш забруднені землі з, зокрема, багаторічними насадженнями та на яких запланований посів овочевих та баштанних культур.