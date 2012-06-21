З 11 по 16 січня 2017 року в рамках Угоди про торгово-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою та Луганською обласною державною адміністрацією, обласною військово-цивільною адміністрацією від 06.04.2016 № 176, в рамках проекту «Змінимо країну разом» з метою ознайомлення дітей зі сходу України з культурними традиціями та святкування Різдва на західній Україні, налагодження дружніх стосунків між різними регіонами України проводиться акція «Потяг дружби».
За ініціативою голови Луганської обласної державної адміністрації-керівника військово-цивільної адміністрації Ю.Г. Гарбуза, Департаменту освіти і науки у співпраці з Благодійними фондами Андрія Лопушанського та «Стрічка Надії» 250 школярів пільгових категорій з міста Сєвєродонецька, Попаснянського, Новоайдарського, Станично-Луганського районів Луганської області та 250 школярів із Донецької області у супроводі педагогічних та медичних працівників, інспекторів Управління превентивної діяльності головного управління національної поліції Луганської області, представників засобів масової інформації вирушили за визначеним та узгодженим з ПАТ «Укрзалізниця» маршрутом: Лисичанськ — Святогірськ — Київ — Львів — Хирів.
Школярів із Донбасу очікує різноманітна та цікава розважальна програма, якою передбачено 12 січня 2017 року зустріч дітей на Центральному вокзалі м. Києва, екскурсію столицею нашої величної Батьківщини, відвідування «Музею іграшки», «Музею братів Кличків», «Київської фортеці», вистави цирку «КОБЗОВ», відвідування головної ялинки України. Святкову програму делегації організовано Благодійним фондом «Стрічка Надії».
Розважальну програму для дітей під час відвідування м. Львова 13 січня та м. Хиріва 14 січня, яка передбачає відвідування СПА-центру, пам’ятних та історичних місць, підготував Благодійний фонд імені Андрія Лопушанського.
Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації