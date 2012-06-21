У нью-йоркському метро з’явився потяг з безкоштовною електронною книжковою полицею. Щоб завантажити книгу, потрібно підключитися до мережі Wi-Fi Transit, перейти на сайт SubwayLibrary.com і вибрати видання на власний смак, повідомляє Frontnews.
Зазначається, що безоплатний доступ до онлайн-бібліотеки буде відкрито протягом шести тижнів.
Кожен пасажир може скористатися новим ресурсом завдяки зусиллям громадських бібліотек Нью-Йорка в Брукліні і Квінсі.
«Місія цього проекту — зробити інформацію та знання ще доступнішими. За допомогою безкоштовної бібліотеки в метро ми заохочуємо до читання й самоосвіти», — зауважив президент публічної бібліотеки Тоні Маркс.
Поїзд з онлайн-бібліотекою пофарбовано в яскраво-синій, помаранчевий та фіолетовий кольори.