У межах робочого візиту у США міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін долучився до Другого Міжнародного форуму з огляду міграції, де взяв участь у тематичних круглих столах, присвячених питанням повернення та реінтеграції, а також темам даних, вразливості та міжнародної співпраці у сфері міграції.

Міністр наголосив, що мільйони українців виїхали через загрозу безпеці, мільйони залишаються внутрішньо переміщеними. При цьому переміщення відбувається нерівномірно й залежить від ситуації у країні.

«Передусім стале повернення залежить від спроможності систем приймати людей, зокрема на рівні громад. Адже рішення повернутися люди приймають не лише з огляду на безпеку, а й на те, чи зможуть вони відбудувати своє життя: чи є житло, доступ до послуг, школи для дітей, медична допомога та можливості для працевлаштування», — зазначив Денис Улютін.

За словами міністра, держава спрямовує зусилля на розбудову системи та забезпечення її готовності до повернення громадян. Зокрема, Україна розвиває мережу соціальних послуг на рівні громад разом з центрами життєстійкості, які надають психосоціальну підтримку та практичну допомогу.К

Крім того, відбувається посилення підтримки внутрішньо переміщених осіб через житлові рішення, як­от субсидії на оренду, пільгові іпотечні програми та інтеграція у громади, що приймають. Політика щодо ВПО формується з урахуванням як внутрішньої інтеграції, так і майбутнього повернення громадян з­за кордону.

Під час дискусії щодо питань даних та міжнародної співпраці Денис Улютін наголосив, що один з головних уроків України в умовах війни — те, що ефективність управління міграційними процесами напряму залежить від якості даних та систем, на яких воно ґрунтується, повідомляє Мінсоцполітики.