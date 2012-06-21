Вирішуючи, робити інвестиції чи ні в той чи той бізнес, підприємці вивчають не лише ситуацію на ринку, а й рівень захищеності їхніх грошей. Особливо ретельно це вивчають іноземні інвестори. З ухваленням антирейдерського закону кількість незаконних захоплень бізнесу зменшилася в рази. Завдяки цьому інвестиційна привабливість і для іноземних, і для вітчизняних підприємців має істотно зрости.

Захистити майно й бізнес

«Наші громадяни мають бути впевнені, що держава здатна гарантувати конституційне право на захищеність приватної власності. 90% позитивного рішення інвестора щодо капіталовкладення в ту чи ту країну залежить саме від рівня захисту прав власності, — каже заступник міністра юстиції Павло Мороз. — Тому активно працюємо у цьому напрямі й залучаємо до співпраці всіх відповідальних суб’єктів. З часу ухвалення антирейдерського закону кількість захоплень майна зменшилась удесятеро».

Щоб побороти рейдерство, з початку 2016 року при Мін’юсті діє комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, яка протидіє незаконним захопленням майна шляхом скасування незаконних реєстраційних дій. Щоб дізнатися, чи справляється комісія з покладеними на неї завданнями, варто вивчити статистику. Протягом 2016 року завдяки роботі комісії в понад 500 випадках було повернуто майно законним власникам. Серед повернутої власності — не лише маленькі та великі підприємства, а й нерухомість звичайних українців.

«Торік Верховна Рада ухвалила так званий антирейдерський закон, який передбачає систему справді дієвих запобіжних заходів, — додає народний депутат Андрій Помазанов. — Хоч цей закон набув чинності менш ніж півроку тому, маємо значні результати. Майже нема скарг щодо рейдерських захоплень власності наших громадян, а більшість розглянутих скарг, що надходили до комісії Мін’юсту, оперативно розглянуто та ухвалено законні рішення про відновлення порушених прав громадян. Яскраві приклади — повернення 52 незаконно відчужених квартир на Харківському масиві в Києві, відновлення прав власності на 151 земельну ділянку на Кіровоградщині. Я разом з колегами — народними депутатами спрямував депутатські звернення до правоохоронних органів, щоб притягти до відповідальності осіб, причетних до вчинення рейдерських дій».

Тобто Мін’юст зробив усе, щоб повернути вкрадене рейдерами й дати змогу правоохоронцям притягти до відповідальності винних у цьому злочині.

Не всі однакові

Нині здійснювати реєстрацію речових прав на нерухоме майно може широке коло осіб: акредитовані суб’єкти, нотаріуси та інші.

Якщо раніше в Україні працювало приблизно 2 тисячі реєстраторів, дії яких контролював Мін’юст, то тепер 10 тисяч незалежних осіб здійснюють реєстраційні дії на всій території України. Щоправда, дехто все ще зловживає цим правом. Тому таку діяльність потрібно контролювати, а правопорушенням запобігати. Задля цього до антирейдерського закону внесли пункт про запровадження кримінальної відповідальності (до 10 років позбавлення волі) для акредитованих осіб за свідоме вчинення незаконних реєстраційних дій. Щоправда, інколи трапляється, що реєстраторові надають дуже якісні підробки документів, з яких він не може зрозуміти, що йдеться про порушення. Проте нечесні реєстратори, розуміючи, що за незаконні вчинки доведеться відповідати, тричі подумають, чи варто ризикувати.

Президент Нотаріальної палати України Володимир Марченко закликав не прирівнювати усіх нотаріусів до тих, які відомі в народі як «чорні». «Для подальшого просування реформи пропоную передати не властиві державі функції Нотаріальній палаті. Зокрема повноваження із затвердження професійного кодексу етики нотаріуса — з’їзду нотаріусів, а також ввести представників палати до комісії з розгляду скарг у сфері реєстрації. Нині Нотаріальна палата України — єдиний орган, який захищає не тільки професійні інтереси нотаріусів, а і права громадян», — зазначив Володимир Марченко.

Керівник судової практики Pavlenko Legal Group Олена Перцова наголосила, що рівень рейдерства в Україні після ухвалення закону зменшився у рази, але існує проблема в оперативному реагуванні правоохоронних органів на поодинокі випадки.