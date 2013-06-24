Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) за вимогою публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» (далі – Заявник), рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 30.12.2024 № АД-570/2024/441-01 порушено перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова у зв’язку із закінченням строку їх застосування (далі – перегляд).

Товар, що є об’єктом перегляду, має такий опис: прутки гарячекатані, які мають однаковий круглий суцільний поперечний переріз діаметром до 40 мм (включно) за всією довжиною, з вуглецевої та інших легованих сталей, у тому числі укладені в бунти чи розрізані на відрізки, що можуть мати вм’ятини, ребра, канавки або інші рельєфи, створені під час прокатування з подальшою обробкою чи без неї (за винятком прутків з автоматної, швидкорізальної та інструментальної сталі, кованих, холодного деформування або оброблення у холодному стані та кутиків, фасонних та спеціальних профілів з легованої сталі, порожнистих прутків та брусків для буріння, прутків гарячекатаних, виготовлених зі сталі марок C72D2 та C72D, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 7213 91 70 00, та C82D2 та C82D, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 7213 91 90 00), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами: ех 7213 10 00 00, 7213 91 10 00, 7213 91 20 00, 7213 91 41 00, 7213 91 49 00, 7213 91 70 00, 7213 91 90 00, ех 7213 99 10 00, ех 7213 99 90 00, ех 7214 20 00 00, ех 7214 99 10 00, ех 7214 99 39 00, ех 7214 99 79 00, ех 7227 20 00 00, ех 7227 90 10 00, ех 7227 90 50 00, ех 7227 90 95 00, ех 7228 20 91 00, ех 7228 30 69 00.

Період дослідження: 01.01.2020 – 31.12.2024 року.

Період перегляду: 01.01.2024 – 31.12.2024 року.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) матеріали та звіт про результати проведення перегляду. За результатами їх розгляду Комісія встановила:

Заявник є належним національним товаровиробником у розумінні норм пункту 16 статті 1 Закону;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні пункту 26 статті 1 Закону є подібним до товару, що є об’єктом перегляду;

у період дослідження імпорт в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей здійснювався за демпінговими цінами: походженням з Республіки Білорусь – по перший квартал 2022 року, з Республіки Молдова – по 2021 рік включно. При цьому білоруські та молдовські виробники продовжують використовувати практику недобросовісної конкуренції при продажі товару до третіх країн;

застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова дало очікуваний результат, а саме ліквідувало негативний вплив демпінгового імпорту на національного товаровиробника, внаслідок чого відбулось часткове усунення шкоди, заподіяної національному товаровиробникові демпінговим імпортом до застосування антидемпінгових заходів;

становище експортерів та економічні умови у Республіці Білорусь та Республіці Молдова є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів (поновлення) демпінгу, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробникові;

припинення застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова ймовірно спричинить поновлення дії демпінгу та заподіяння шкоди національному товаровиробникові;

продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова не суперечитиме національним інтересам України.

Основні факти і висновки за результатами проведеного перегляду надіслано всім заінтересованим сторонам перегляду. Коментарі заінтересованих сторін не містили достатніх доказів, які могли б вплинути на висновки щодо ймовірності поновлення демпінгу та заподіяння шкоди у випадку припинення дії антидемпінгових заходів.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статей 18 і 19 Закону Комісія прийняла рішення від 26.01.2026 № АД-589/2026/441-01 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова», згідно з яким вирішила продовжити строком на п’ять років дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова, застосованих рішенням Комісії від 02.12.2019 № АД-430/2019/4411-03.

Рішення Комісії від 26.01.2026 № АД-589/2026/441-01, набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі