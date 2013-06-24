Відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі – Закон) за вимогою товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (далі – Заявник), рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 21.05.2025 № АД-581/2025/441-01 порушено перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування (далі – перегляд).

Товар, що є об’єктом перегляду, має такий опис: сталеві безшовні гарячекатані (гаряче-деформовані) труби, що класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодами 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59.

Період дослідження: 2022 рік – І квартал 2025 року.

Період перегляду: ІІ квартал 2024 року – І квартал 2025 року.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) матеріали та звіт про результати проведення перегляду. За результатами їх розгляду Комісія встановила:

Заявник є належним національним товаровиробником у розумінні норм пункту 16 статті 1 Закону;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні пункту 26 статті 1 Закону є подібним до товару, що є об’єктом перегляду;

у період дослідження імпорт в Україну товару, що є об’єктом перегляду, походженням з Китайської Народної Республіки здійснювався за демпінговими цінами;

внаслідок застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки відбулось часткове усунення шкоди, заподіяної національному товаровиробнику демпінговим імпортом;

становище експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробникові, що підтверджується наступним:

- інформація щодо експортних цін товару, що є об’єктом перегляду, походженням з Китайської Народної Республіки у треті країни свідчить про високу ймовірність використання китайськими виробниками та експортерами практики недобросовісної конкуренції на таких ринках, а саме реалізації товару, що є об’єктом перегляду, за демпінговими цінами;

- Китайська Народна Республіка має значний обсяг невикористаних потужностей з виробництва товару, що є об’єктом перегляду, який перевищував обсяг споживання подібного товару в Україні;

припинення застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки ймовірно спричинить поновлення дії демпінгу та заподіяння шкоди;

продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки відповідає національним інтересам України.

Основні факти і висновки за результатами проведеного перегляду Мінекономіки надіслано всім заінтересованим сторонам перегляду.

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатніх доказів, що могли б вплинути на зміну висновків щодо ймовірності продовження дії або поновлення демпінгу та заподіяння шкоди у випадку припинення антидемпінгових заходів.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статей 15, 18 і 19 Закону Комісія прийняла рішення від 22.05.2026 № АД-600/2026/441-01 "Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки", згідно з яким вирішила:

1.Завершити перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування, порушений відповідно до рішення Комісії від 21.05.2025

№ АД-581/2025/441-01.

2.Продовжити строком на п’ять років дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки, застосованих згідно з рішенням Комісії від 22.05.2020 № АД-444/2020/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки" (із змінами, внесеними згідно з рішеннями Комісії від 02.09.2020 № АД-460/2020/4411-03).

3.Продовжити застосування остаточних антидемпінгових заходів строком на п’ять років шляхом справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою:

- для виробника/експортера групи Hengyang Valin (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd; Hengyang Valin MPM Co., Ltd.; Hengyang Steel Tube Group Int`l Trading Inc) (10 Даліщінцун, 421001 місто Хен’ян, провінція Хунань, КНР) (10 Dalixincun, Hengyang City, Hunan Province, P.R.China) на: труби обсадні виключно з зовнішніми діаметрами 193,68 мм та 244,48 мм за кодом

7304 29 30 00 згідно з УКТ ЗЕД, на труби обсадні виключно з зовнішнім діаметром 508 мм за кодом 7304 29 90 00 згідно з УКТ ЗЕД – на рівні 0 %; на інші сталеві безшовні гарячекатані (гаряче-деформовані) труби, що класифікуються за кодами 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 згідно з УКТ ЗЕД – на рівні 51,52 %;

- для виробника/експортера групи компаній Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) (№ 396, Джінтанг Роуд, район Дунлі, Тяньцзінь, Китай, 300301) (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin, China, 300301): на труби обсадні виключно зовнішнім діаметром

339,72 мм за кодом 7304 29 30 00 згідно з УКТ ЗЕД, на труби обсадні виключно зовнішнім діаметром 473,08 мм за кодом 7304 29 90 00 згідно з УКТ ЗЕД – на рівні 0 %; на інші сталеві безшовні гарячекатані (гаряче-деформовані) труби, що класифікуються за кодами 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 згідно з УКТ ЗЕД – на рівні 51,52 %;

- для інших виробників та/або експортерів з Китайської Народної Республіки сталевих безшовних гарячекатаних (гаряче-деформованих) труб, що класифікуються за кодами 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 згідно з УКТ ЗЕД, крім зазначеного у 2.41 цього пункту, – на рівні 51,52 %.

4.Продовжити строком на один рік дію добровільного цінового зобов’язання іноземного виробника/експортера DP-Master Manufacturing Co., Ltd. (Shen`gang Industry, Jiangyin, Jiangsu, China, 214443) прийнятих рішенням Комісії 22.05.2020 № АД-444/2020/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки" (із змінами, внесеними згідно з рішеннями Комісії від 02.09.2020

№ АД-460/2020/4411-03 та рішенням Комісії від 13.07.2023

№ АД-545/2023/441-01 "Про поновлення дії добровільних цінових зобов'язань з припинення демпінгового імпорту в Україну сталевих безшовних гарячекатаних (гаряче-деформованих) труб походженням з Китайської Народної Республіки").

5.У рішенні Комісії від 22.05.2020 № АД-444/2020/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки" (з урахуванням рішення Комісії від 02.09.2020

№ АД-460/2020/4411-03) внести наступні зміни:

1) виключити в пункті 11 слова такого змісту: "Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. (No.188, Fenglei Street, Houma, Shanxi Pro, 043013, P. R. China)", "та групи компаній Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) (№ 396, Джінтанг Роуд, район Дунлі, Тяньцзінь, Китай, 300301) (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin, China, 300301).";

2)виключити в абзаці 3 підпункту 2.4 пункту 2 слова такого змісту: "крім труб зазначених у підпункті 2.41 цього пункту";

3) виключити абзаци 2 і 4 підпункту 2.41 пункту 2;

4) виключити підпункт 2.42 пункту 2;

5) доповнити пункт 2 цього рішення новим підпунктом 2.5 такого змісту:

"2.5. Виробники/експортери (в тому числі для яких визначено індивідуальні ставки антидемпінгового мита та прийняте добровільне цінове зобов’язання), мають бути одночасно виробником, експортером товару та стороною зовнішньоекономічного контракту, укладеного з резидентами України на поставку товарів в Україну.

У зв’язку з цим підпункти 2.5-2.9 рішення Комісії від 22.05.2020

№ АД-444/2020/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки" вважати підпунктами 2.6-2.10".

6.У рішенні Комісії від 22.12.2021 № АД-528/2021/4411-03 "Про внесення змін до деяких рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі" виключити пункт 1 цього рішення.

Рішення Комісії від 22.05.2026 № АД-600/2026/441-01, набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі