ПОВІДОМЛЕННЯ

про поновлення дії добровільних цінових зобов'язань з припинення демпінгового імпорту в Україну сталевих безшовних гарячекатаних (гаряче-деформованих) труб походженням з Китайської Народної Республіки

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула матеріали Міністерства економіки України (далі – Мінекономіки) щодо клопотання іноземних виробників/експортерів DP-Master Manufacturing Co., Ltd., Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. та групи компаній Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) про продовження дії добровільних цінових зобов'язань з припинення демпінгового імпорту в Україну сталевих безшовних гарячекатаних (гаряче-деформованих) труб походженням з Китайської Народної Республіки, прийнятих згідно рішення Комісії від 22.05.2020 № АД-444/2020/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче- деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки» (із змінами, внесеними згідно з рішеннями Комісії від 02.09.2020 № АД-460/2020/4411-03 та від 22.12.2021 № АД-528/2021/4411-03).

Керуючись положеннями статей 5, 15 та 37 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон), Комісія прийняла рішення від 13.07.2023 № АД-545/2023/441-01, яким ВИРІШИЛА:

Поновити дію добровільного письмового цінового зобов’язання іноземного виробника/експортера DP-Master Manufacturing Co., Ltd. (Shen`gang Industry, Jiangyin, Jiangsu, China, 214443) щодо припинення демпінгового імпорту у рамках остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки, застосованих рішенням Комісії від 22.05.2020

№ АД-444/2020/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки» (із змінами, внесеними згідно з рішеннями Комісії від 02.09.2020 № АД-460/2020/4411-03 і від 22.12.2021

№ АД-528/2021/4411-03), на строк до 27.06.2025 включно.

Поновити дію добровільних письмових цінових зобов’язань іноземних виробників/експортерів Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. та групи компаній Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.)