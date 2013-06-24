ПОВІДОМЛЕННЯ
про поновлення дії добровільних цінових зобов'язань з припинення демпінгового імпорту в Україну сталевих безшовних гарячекатаних (гаряче-деформованих) труб походженням з Китайської Народної Республіки
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула матеріали Міністерства економіки України (далі – Мінекономіки) щодо клопотання іноземних виробників/експортерів DP-Master Manufacturing Co., Ltd., Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. та групи компаній Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) про продовження дії добровільних цінових зобов'язань з припинення демпінгового імпорту в Україну сталевих безшовних гарячекатаних (гаряче-деформованих) труб походженням з Китайської Народної Республіки, прийнятих згідно рішення Комісії від 22.05.2020 № АД-444/2020/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче- деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки» (із змінами, внесеними згідно з рішеннями Комісії від 02.09.2020 № АД-460/2020/4411-03 та від 22.12.2021 № АД-528/2021/4411-03).
Керуючись положеннями статей 5, 15 та 37 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон), Комісія прийняла рішення від 13.07.2023 № АД-545/2023/441-01, яким ВИРІШИЛА:
Поновити дію добровільного письмового цінового зобов’язання іноземного виробника/експортера DP-Master Manufacturing Co., Ltd. (Shen`gang Industry, Jiangyin, Jiangsu, China, 214443) щодо припинення демпінгового імпорту у рамках остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки, застосованих рішенням Комісії від 22.05.2020
№ АД-444/2020/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки» (із змінами, внесеними згідно з рішеннями Комісії від 02.09.2020 № АД-460/2020/4411-03 і від 22.12.2021
№ АД-528/2021/4411-03), на строк до 27.06.2025 включно.
Поновити дію добровільних письмових цінових зобов’язань іноземних виробників/експортерів Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. та групи компаній Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.)
щодо припинення демпінгового імпорту у рамках остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки, застосованих рішенням Комісії від 22.05.2020 № АД-444/2020/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче- деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки» (із змінами, внесеними згідно з рішеннями Комісії від 02.09.2020
№ АД-460/2020/4411-03 і від 22.12.2021 № АД-528/2021/4411-03), виключно на поставку труб в Україну в рамках виконання договорів, укладених на дату прийняття цього рішення:
№UGV54/30-23 від 18.01.2023 між VOREX LLC та акціонерним товариством «Укргазвидобування». Товар: Труби обсадні, безшовні 508,00 мм (20 дюймів) з муфтовим різьбовим з'єднанням Buttress. Вартість: 4 095 670,00 USD. Кількість: 1 000 т. На період до 20.10.2024 включно.
№UGV586/30-22 від 17.02.2022 між VOREX LLC та акціонерним товариством «Укргазвидобування». Товар: Труби бурильні в асортименті, згідно АРІ 5DP. Вартість: 19 934 070,71 USD. Кількість: 3 203 т. На період до 14.01.2024 включно. Додаткова угода №1 від 10.05.2023 на зменшення вартості до 19 884 069,71 USD.
№UGV399/30-23 від 13.07.2023 між VOREX LLC та акціонерним товариством «Укргазвидобування». Товар: Труби обсадні, безшовні 508,00 мм (20 дюймів) з муфтовим різьбовим з'єднанням Buttress. Вартість: 4 162 081,00 USD. Кількість: 1 100 т. На період дії до 30.06.2024 включно.
Рішення Комісії від 13.07.2023 № АД-545/2023/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі