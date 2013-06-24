ПОВІДОМЛЕННЯ

про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну електричних акумулювальних водонагрівачів походженням з Китайської Народної Республіки

Відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула:

скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАТЛАНТІК" та товариства з обмеженою відповідальністю "ГІДРОПРОМ" про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо демпінгового імпорту в Україну електричних акумулювальних водонагрівачів походженням з Китайської Народної Республіки (далі – скарга);

звіт і висновки Міністерства економіки України (далі – Мінекономіки) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну електричних акумулювальних водонагрівачів походженням з Китайської Народної Республіки.

За результатами їх розгляду Комісія встановила, що:

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну електричних акумулювальних водонагрівачів походженням з Китайської Народної Республіки міг здійснюватися за демпінговими цінами і рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту – незначними відповідно до норм Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів заподіяння шкоди національному товаровиробнику;

у скарзі наведено достатньо доказів того, що Китайська Народна Республіка має значний експортний потенціал.

Зокрема, відповідно до матеріалів скарги, за період дослідження (2022 р. –

2024 р.):

обсяги імпорту походженням з Китайської Народної Республіки, про який стверджується, що він є демпінговим, зросли в абсолютних показниках на 106,3 %, відносно споживання та виробництва в Україні подібного товару – на 169,1 % та 158,3 % відповідно;

середні ціни імпорту походженням з Китайської Народної Республіки, про який стверджується, що він є демпінговим, (крім 2022 р.) були нижчими за середні ціни і собівартість подібного товару національного товаровиробника;

аналіз динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності національного товаровиробника за період дослідження засвідчив погіршення низки показників, а саме: погіршення показників обсягів виробництва, використання виробничих потужностей, обсягів та цін продажів на внутрішній ринок, рентабельності та фінансового результату від продажів на внутрішньому ринку, чисельності персоналу.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення від 07.07.2025 № АД-586/2025/441-01 "Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну електричних акумулювальних водонагрівачів походженням з Китайської Народної Республіки", згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

водонагрівачі електричні акумулювальні, крім нагрівачів електричних занурених, що класифікуються за кодом ех8516 10 80 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Позначка "ех" поряд з класифікаційним кодом означає, що антидемпінгове розслідування здійснюється щодо товарів, опис яких визначено у рішенні.

Країна походження товару, опис якого зазначено вище: Китайська Народна Республіка.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономіки.

У разі якщо антидемпінгове розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона антидемпінгового розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім'я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення антидемпінгового розслідування.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Така інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно навести достатні докази, які підтверджують її конфіденційність, а також підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 07.07.2025 № АД-586/2025/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Адреса Мінекономіки для офіційної реєстрації документів:

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. +38 (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток

Форма запиту щодо реєстрації заінтересованою стороною розслідування

на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" просимо зареєструвати {компанію/організацію} заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну електричних акумулювальних водонагрівачів походженням з Китайської Народної Республіки на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Поштова адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об'єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування }

Загальний обсяг виробництва товару, що є об'єктом розслідування, в кількісних (шт.) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (шт.) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об'єктом розслідування, у кількісних (шт.) та вартісних показниках (дол. США):

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об'єктом розслідування:

Загальний обсяг продажу товару, що є об'єктом розслідування, в кількісних (шт.) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг продажу (шт.) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об'єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}