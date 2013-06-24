ПОВІДОМЛЕННЯ

про порушення та проведення антидемпінгового розслідування стосовно фактів ухилення від сплати антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки при імпорті в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Малайзії (далі - антидемпінгове розслідування)

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула:

інформацію та докази, що містяться в скаргах ТОВ »ХЕВІ МЕТАЛ» та ТОВ «МОДУЛЬ - УКРАЇНА» про порушення та проведення антидемпінгового розслідування стосовно фактів ухилення від сплати антидемпінгового мита при імпорті в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки шляхом ввезення аналогічних товарів походженням з Малайзії та заниження митної вартості як бази для оподаткування митними платежами, в тому числі – антидемпінговим митом (далі – скарги);

звіт і висновки Міністерства економіки України про результати проведення антидемпінгової процедури стосовно фактів ухилення від сплати антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки при імпорті в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Малайзії.

За результатами розгляду Комісія встановила, що:

скаргу подано належним субʼєктом звернення у розумінні статті 27 Закону, оскільки ТОВ «МОДУЛЬ - УКРАЇНА» виступало заявником в рамках проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки, порушеного рішенням Комісії від 14.12.2020 № АД-471/2020/4411-03;

у скаргах наведені достатні докази, які свідчать про наявність змін у структурі імпорту прокату з вуглецевої сталі з покриттям між Україною, Китайською Народною Республікою і Малайзією, що виникають у процесі здійснення операцій та (або) діяльності іноземних виробників, експортерів та (або) імпортерів. Зокрема, після застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки, на фоні скорочення частки імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки, відбулось його часткове заміщення імпортом аналогічної продукції походженням з Малайзії;

у скаргах наведені достатні докази, які свідчать, що застосування антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки могло нейтралізуватися цінами імпорту в Україну подібних товарів походженням з Малайзії;

у скаргах наведено інформацію, за допомогою якої Міністерством встановлено, що існує демпінг у звʼязку з нормальною вартістю, яка була попередньо розрахована в рамках проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки.

У звʼязку з зазначеним і відповідно до статі 27 Закону Комісія прийняла рішення від 16.04.2025 № АД-575/2025/441-01, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування стосовно фактів ухилення від сплати антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки, застосованого згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 13.07.2023 № АД-546/2023/441-01, при імпорті в Україну товару походженням з Малайзії.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Міністерству економіки України за участі Державної митної служби України.

Комісією запроваджено внесення постачальниками товару, що є обʼєктом розслідування, походженням з Малайзії, суми коштів для забезпечення сплати антидемпінгового мита та частки податку на додану вартість на депозитний рахунок, відкритий Державною казначейською службою України на імʼя Державної митної служби України (митних органів), з використанням механізму авансових платежів (передоплати) відповідно до Митного кодексу України. Розмір сум авансових платежів (передоплати) для забезпечення сплати антидемпінгового мита, які вносяться на депозитний рахунок, визначати на основі митної вартості імпортованого в Україну товару, що є обʼєктом розслідування, та відповідних ставок антидемпінгового мита, встановлених рішенням Комісії від 13.07.2023 № АД-546/2023/441-01.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для цілей проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 20 днів з дня набуття чинності рішенням Комісії Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, імʼя та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 30 днів з дня набуття чинності рішенням Комісії Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

У ході антидемпінгового розслідування Мінекономіки відповідно до Закону може обмежитися помірною кількістю сторін, видів товарів або операцій, застосовуючи вибіркові методи антидемпінгового розслідування.

Рішення Комісії від 16.04.2025 № АД-575/2025/441-01 набирає чинності через 10 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Адреса Мінекономіки для офіційної реєстрації документів:

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Форма запиту щодо реєстрації заінтересованою стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування стосовно фактів ухилення від сплати антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки при імпорті в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Малайзії (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх обʼєднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Поштова адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є обʼєктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є обʼєктом розслідування, в кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (тонн) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є обʼєктом розслідування, у кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є обʼєктом розслідування:

Загальний обсяг продажу товару, що є обʼєктом розслідування, в кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг продажу (тонн) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є обʼєктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}