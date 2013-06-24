Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула: скаргу приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», товариства з обмеженою відповідальністю «ДМЗ Комінмет», приватного акціонерного товариства «Трубний завод «Трубосталь», товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» та Публічного акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (далі — Заявник) про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих зварних труб походженням з Турецької Республіки (далі — Скарга); звіт і висновки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України (далі — Мінекономіки) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну сталевих зварних труб походженням з Турецької Республіки.

За результатами розгляду Комісія встановила: у Скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником; у Скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну сталевих зварних труб походженням з Турецької Республіки міг здійснюватися за демпінговими цінами і рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту — незначними відповідно до норм Закону; у Скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів заподіяння шкоди національному товаровиробнику; у Скарзі наведено достатньо доказів того, що Турецька Республіка має значний експортний потенціал.

Зокрема, відповідно до матеріалів Скарги, за період дослідження (2021 р. — 1 кв. 2025 р.): обсяги імпорту в Україну товару походженням з Турецької Республіки, про який стверджується, що він є демпінговим, зросли в абсолютних показниках на 400 %, відносно споживання та виробництва в Україні подібного товару — на 348 % та 692 % відповідно; середні ціни імпорту в Україну товару походженням з Турецької Республіки, про який стверджується, що він є демпінговим, були нижчими за собівартість подібного товару національного товаровиробника; аналіз динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності національного товаровиробника за період дослідження засвідчив погіршення низки показників, а саме: обсягів виробництва, використання виробничих потужностей, обсягів та цін продажів на внутрішній ринок, чисельності персоналу. Рентабельність та фінансовий результат від продажів на внутрішньому ринку були від’ємними весь період дослідження.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення від 26.01.2026 № АД-593/2026/441-01, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: сталеві зварні неоцинковані (чорні) труби, які класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 7306 30 49 90, 7306 30 77 90, 7306 30 80 90, 7306 30 12 00, 7306 61 92 00, 7306 61 99 00.

Країною походження товару, опис якого зазначено вище, є Турецька Республіка. Проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих зварних труб походженням з Турецької Республіки (далі — розслідування) доручено Мінекономіки.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування. Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім’я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

У ході розслідування Мінекономіки відповідно до Закону може обмежитися помірною кількістю сторін, видів товарів або операцій, застосовуючи вибіркові методи антидемпінгового розслідування.

Рішення Комісії від 26.01.2026 № АД-593/2026/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Адреса Мінекономіки для офіційної реєстрації документів: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. E-mail: meconomy@me.gov.ua . Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток

Форма запиту щодо реєстрації заінтересованою стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих зварних труб походженням з Турецької Республіки (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону: Повна та скорочена назви компанії; Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}; Основний вид діяльності; Відомості про контактну особу; Відомості про юридичного представника (у разі наявності); Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування; Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування.

ІІ. Інформація про діяльність компанії {необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}. Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування в кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США); Обсяг виробництва (тонн) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару): ________________________________; Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США); Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування: ________________________________; Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування в кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США); Обсяг продажу (тонн) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару); Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом розслідування.

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}