П О В І Д О М Л Е Н Н Я

про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну кабельно-провідникової продукції походженням з Азербайджанської Республіки, Республіки Узбекистан та Турецької Республіки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула:

скаргу приватного акціонерного товариства «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну кабельно-провідникової продукції походженням з Азербайджану, Узбекистану та Турецької Республіки (далі – скарга);

звіт і висновки Міністерства економіки України (далі – Мінекономіки) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну кабельно-провідникової продукції походженням з Азербайджану, Узбекистану та Турецької Республіки.

За результатами їх розгляду Комісія встановила, що:

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну кабельно-провідникової продукції походженням з Азербайджанської Республіки, Республіки Узбекистан та Турецької Республіки міг здійснюватися за демпінговими цінами і рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту – незначними відповідно до норм Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, що засвідчують погіршення низки показників національного товаровиробника, зокрема зниження обсягу виробництва та рівня використання виробничих потужностей, зменшення обсягів продажу на внутрішньому ринку України, зростання запасів, скорочення чисельності персоналу;

у скарзі наведено достатньо доказів того, що Азербайджанська Республіка, Республіка Узбекистан та Турецька Республіка мають значний експортний потенціал, що свідчить про ймовірність значного зростання обсягу демпінгового експорту на ринок України.

Відповідно до матеріалів скарги, за період дослідження (2020 р. –

І півр. 2024 р.) середні ціни імпорту кабельно-провідникової продукції походженням з Азербайджанської Республіки, Республіки Узбекистан та Турецької Республіки зросли меншими темпами за середні ціни і собівартість подібного товару національного товаровиробника та, починаючи з 2022 року, стали нижчими за середню ціну та собівартість національного товаровиробника. Тенденції обсягів імпорту товару, що міг здійснюватися за демпінговими цінами, у 2023 році порівняно з 2020 роком мали тенденції до зростання відносно споживання та виробництва в Україні подібного товару, проте у останньому періоді дослідження відбулось деяке скорочення обсягів імпорту порівняно з попередніми періодами. При цьому, питома вага такого імпорту у загальних обсягах імпорту в Україну кабельно-провідникової продукції залишалась досить значною.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення від 21.05.2025 № АД-580/2025/441-01 «Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну кабельно-провідникової продукції походженням з Азербайджанської Республіки, Республіки Узбекистан та Турецької Республіки», згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

ізольовані електричні мідні або алюмінієві провідники (кабелі) без з’єднувальних пристроїв для напруги понад 1 000 Вольт, що класифікуються за кодами 8544 60 10 10, 8544 60 10 98, 8544 60 90 10 та 8544 60 90 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Країни походження товару, опис якого зазначено вище: Азербайджанська Республіка, Республіка Узбекистан та Турецька Республіка.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономіки.

У разі якщо антидемпінгове розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона антидемпінгового розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім'я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення антидемпінгового розслідування.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Така інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно навести достатні докази, які підтверджують її конфіденційність, а також підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 21.05.2025 № АД-580/2025/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Адреса Мінекономіки для офіційної реєстрації документів: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. +38 (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток

Форма запиту щодо реєстрації заінтересованою стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати {компанію/організацію} заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну кабельно-провідникової продукції походженням з Азербайджанської Республіки, Республіки Узбекистан та Турецької Республіки на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Поштова адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об'єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування }

Загальний обсяг виробництва товару, що є об'єктом розслідування, в кількісних (т) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (т) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об'єктом розслідування, у кількісних (т) та вартісних показниках (дол. США):

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об'єктом розслідування:

Загальний обсяг продажу товару, що є об'єктом розслідування, в кількісних (т) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг продажу (т) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об'єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}