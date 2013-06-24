ПОВІДОМЛЕННЯ

про припинення проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну солі кухонної виварної ґатунку екстра походженням з Республіки Білорусь

13 липня 2023 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула інформацію Міністерства економіки України та, за результатами розгляду, керуючись нормами статей 16 та 20 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», прийняла рішення № АД-552/2023/441-03, яким припинила проміжний перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну солі кухонної виварної ґатунку екстра походженням з Республіки Білорусь, порушений згідно з рішенням Комісії від 06 грудня 2021 року № АД-515/2021/4411-03.

Рішення Комісії від 13.07.2023 № АД-552/2023/441-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі