ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки

Відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі – Закон) за вимогою приватного акціонерного товариства "Львівський електроламповий завод "ІСКРА" (далі – Заявник), рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 26.08.2024 № АД-567/2024/441-01 порушено перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп електричних походженням з Китайської Народної Республіки у зв'язку із закінченням строку їх застосування (далі – перегляд).

Товар, що є об’єктом перегляду, має такий опис: лампи розжарювання електричні загального призначення потужністю не більш як 200 Вт та напругою понад 100 В, які класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодом 8539 22 90 10.

Період дослідження: 01.01.2021 – 31.06.2024.

Період перегляду: 01.07.2023 – 31.06.2024.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки України (далі – Мінекономіки) матеріали та звіт про результати проведення перегляду. За результатами їх розгляду Комісія встановила:

Заявник є належним національним товаровиробником;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні пункту 26 статті 1 Закону є подібним до товару, що є об’єктом перегляду;

у період дослідження імпорт в Україну товару, що є об’єктом перегляду, походженням з Китайської Народної Республіки здійснювався за демпінговими цінами;

внаслідок застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки відбулось часткове усунення шкоди, заподіяної національному товаровиробнику демпінговим імпортом;

становище експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробникові, що підтверджується наступним:

- інформація щодо експортних цін товару, що є об’єктом перегляду, походженням з Китайської Народної Республіки у треті країни свідчить про високу ймовірність використання китайськими виробниками та експортерами практики недобросовісної конкуренції на таких ринках, а саме реалізації товару, що є об’єктом перегляду, за демпінговими цінами.

- Китайська Народна Республіка має значний обсяг невикористаних потужностей з виробництва товару, що є об’єктом перегляду, який перевищував обсяг споживання подібного товару в Україні;

припинення застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки ймовірно спричинить поновлення дії демпінгу та заподіяння шкоди;

продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки відповідає національним інтересам України.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статей 18 і 19 Закону, Комісія прийняла рішення від 07.07.2025 № АД-585/2025/441-01 "Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки", згідно з яким вирішила продовжити строком на п’ять років дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки, застосованих згідно з рішенням Комісії від 14.07.2006

№ АД-137/2006/143-36.

Рішення Комісії від 07.07.2025 № АД-585/2025/441-01, набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі