ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) за вимогою приватного акціонерного товариства «Дікергофф Цемент Україна» та приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент», підтриманою приватним акціонерним товариством «Кривий Ріг Цемент» (далі – Заявник), рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 20.05.2024 № АД-565/2024/441-01 порушено перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова у зв’язку із закінченням строку їх застосування (далі – перегляд).

Товар, що є об’єктом перегляду, має такий опис: цемент, зокрема, клінкери цементні і портландцемент, які класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодами 2523 10 00 00, 2523 29 00 00.

Період дослідження: 2021 рік – І квартал 2024 року.

Період перегляду: ІІ квартал 2023 року – І квартал 2024 року.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки України (далі – Мінекономіки) матеріали та звіт про результати проведення перегляду та встановила:

Заявник є належним національним товаровиробником у розумінні норм пункту 16 статті 1 Закону;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні пункту 26 статті 1 Закону є подібним до товару, що є об’єктом перегляду;

у період дослідження імпорт в Україну товару, що є об’єктом перегляду, походженням з Російської Федерації та Республіки Молдова не здійснювався, походженням з Республіки Білорусь здійснювався протягом 2021 року – І кварталу 2022 року за демпінговими цінами;

внаслідок застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова відбулось часткове усунення шкоди, заподіяної національному товаровиробнику демпінговим імпортом;

становище експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробникові, що підтверджується наступним:

- інформація щодо експортних цін товару, що є об’єктом перегляду, походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова у треті країни свідчить про високу ймовірність використання російськими, білоруськими і молдовськими виробниками та експортерами практики недобросовісної конкуренції на таких ринках, а саме реалізації товару, що є об’єктом перегляду, за демпінговими цінами;

- Російська Федерація, Республіка Білорусь та Республіка Молдова сукупно мають значний обсяг невикористаних потужностей з виробництва товару, що є об’єктом перегляду, який значно перевищував обсяг споживання подібного товару в Україні;

припинення застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова ймовірно спричинить поновлення дії демпінгу та заподіяння шкоди;

продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну товару, що є об’єктом перегляду, походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова відповідає національним інтересам України.

Іноземним виробником-експортером акціонерним товариством «Лафарж цемент Молдова» запропоновано добровільне цінове зобов’язання відповідно до статті 15 Закону.

Основні факти і висновки за результатами проведеного перегляду Мінекономіки надіслано всім заінтересованим сторонам перегляду.

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатніх доказів, які могли б вплинути на висновки щодо ймовірності поновлення демпінгу та заподіяння шкоди у випадку припинення дії антидемпінгових заходів.

Беручи до уваги зазначене та керуючись нормами статей 18 і 19 Закону, Комісія прийняла рішення від 21.05.2025 № АД-579/2025/441-01 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова», згідно з яким вирішила продовжити строком на п’ять років дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова, застосованих згідно з рішенням Комісії від 21.05.2019 № АД-417/2019/4411-03.

Рішення Комісії 21.05.2025 № АД-579/2025/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі