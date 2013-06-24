ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) за вимогою приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» і товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІСТІЛ» (далі – Заявник), рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 20.05.2024

№ АД-566/2024/441-01 порушено перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування (далі – перегляд).

Товар, що є об’єктом перегляду, має такий опис: плоский прокат у рулонах, листах та смугах з вуглецевої або легованої сталей (за виключенням швидкорізальної сталі) з покриттям алюмінієм, цинком, сплавами цинк-алюміній, цинк-залізо, алюміній-цинк, алюміній-кремній, хромом, міддю та нікелем або їх сплавами, що нанесені методом занурювання у розплав (крім плакування), електролітичним (гальванічним) або іншим способом (за виключенням плоского прокату товщиною до 0,3 мм у рулонах з вуглецевої сталі з покриттям цинком (коди 7210 30 00 00, 7210 49 00 00 згідно з УКТ ЗЕД)); з хімічним обробленням поверхні (наприклад: фосфатування, хромування, оксалатизація, борування, тощо), що класифікується згідно з УКТ ЗЕД за кодами: ex7210 30 00 00, 7210 41 00 00, ex7210 49 00 00, 7210 50 00 00, 7210 61 00 00, 7210 69 00 00, 7210 90 80 00, 7212 20 00 00, 7212 30 00 00, 7212 50 20 00,

7212 50 30 00, 7212 50 40 00, 7212 50 61 00, 7212 50 69 00, 7212 50 90 00,

7225 91 00 00, 7225 92 00 00, 7225 99 00 00,7226 99 10 00, 7226 99 30 00,

7226 99 70 00.

Період дослідження: 2021 рік – І квартал 2024 року.

Період перегляду: ІІ квартал 2023 року – І квартал 2024 року.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки України (далі – Мінекономіки) матеріали та звіт про результати проведення перегляду. За результатами їх розгляду Комісія встановила:

Заявник є належним національним товаровиробником у розумінні норм пункту 16 статті 1 Закону;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні пункту 26 статті 1 Закону є подібним до товару, що є об’єктом перегляду;

у період дослідження імпорт в Україну товару, що є об’єктом перегляду, походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки здійснювався за демпінговими цінами;

внаслідок застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки відбулось часткове усунення шкоди, заподіяної національному товаровиробнику демпінговим імпортом;

становище експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробникові, що підтверджується наступним:

- інформація щодо експортних цін товару, що є об’єктом перегляду, походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки у треті країни свідчить про високу ймовірність використання російськими і китайськими виробниками та експортерами практики недобросовісної конкуренції на таких ринках, а саме реалізації товару, що є об’єктом перегляду, за демпінговими цінами;

- Російська Федерація та Китайська Народна Республіка сукупно мають значний обсяг невикористаних потужностей з виробництва товару, що є об’єктом перегляду, який перевищував обсяг споживання подібного товару в Україні;

припинення застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки ймовірно спричинить поновлення дії демпінгу та заподіяння шкоди;

продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну товару, що є об’єктом перегляду, походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки відповідає національним інтересам України.

Основні факти і висновки за результатами проведеного перегляду Мінекономіки надіслано всім заінтересованим сторонам перегляду.

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатніх доказів, що могли б вплинути на зміну висновків щодо ймовірності продовження дії або поновлення демпінгу та заподіяння шкоди у випадку припинення антидемпінгових заходів.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статей 18 і 19 Закону, Комісія прийняла рішення від 21.05.2025 № АД-578/2025/441-01 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки «, згідно з яким вирішила продовжити строком на п’ять років дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки, застосованих згідно з рішенням Комісії від 26.06.2019 № АД-420/2019/4411-03 (із змінами, внесеними рішенням Комісії від 23.02.2023 № АД-543/2023/441-01).

Рішення Комісії від 21.05.2025 № АД-578/2025/441-01, набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі