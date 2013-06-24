ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування

щодо імпорту в Україну склотари походженням з Республіки Білорусь

Відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула подані Міністерством економіки України матеріали про хід проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну склотари походженням з Республіки Білорусь і за результатами розгляду встановила, що існує необхідність продовження строку проведення антидемпінгового розслідування.

Зважаючи на викладене та керуючись частиною десятою статті 13 Закону Комісія прийняла рішення від 02.12.2022 № АД-542/2022/441-01, згідно з яким вирішила продовжити до 18 місяців строк проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну склотари походженням з Республіки Білорусь, що було порушене згідно з рішенням Комісії від 22.12.2021

№ АД-526/2021/4411-03.

Рішення Комісії від 02.12.2022 № АД-542/2022/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі