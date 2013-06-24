ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну свіжих огірків та свіжих помідорів походженням з Турецької Республіки

Відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі – Закон)за скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "Агроконцерн", приватного акціонерного товариства "Зміївська овочева фабрика", приватного акціонерного товариства "Комбінат "Тепличний", товариства з обмеженою відповідальністю "Красноградська овочева фабрика", товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцька овочева фабрика", товариства з обмеженою відповідальністю "Овочевий комбінат Станишівка", товариства з обмеженою відповідальністю "Перспектива", товариства з обмеженою відповідальністю "Тепличний комбінат "Дніпровський", приватно-орендного сільськогосподарського підприємства "Уманський тепличний комбінат" (разом Заявник) рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі - Комісія) від 12.04.2024 № АД-560/2024/441-01 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну свіжих огірків та свіжих помідорів походженням з Турецької Республіки.

Комісія розглянула подані Міністерством економіки України матеріали про хід проведення зазначеного розслідування та за результатами розгляду встановила, що існує необхідність продовження строку його проведення.

Беручи до уваги зазначене та керуючись частиною десятою статті 13 Закону, Комісія прийняла рішення від 16.04.2025 № АД-574/2025/441-01, згідно з яким продовжила до 15 місяців строк проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну свіжих огірків та свіжих помідорів походженням з Турецької Республіки.

Рішення Комісії від 16.04.2025 № АД-574/2025/441-01, набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі