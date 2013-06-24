Відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула:

скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "МОДУЛЬ - УКРАЇНА" та товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛІСТІЛ" (далі – Заявники) про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Турецької Республіки, Соціалістичної Республіки В’єтнам, Республіки Корея та Республіки Індія (далі – скарга);

звіт і висновки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Турецької Республіки, Соціалістичної Республіки В’єтнам, Республіки Корея та Республіки Індія.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Турецької Республіки, Соціалістичної Республіки В’єтнам, Республіки Корея та Республіки Індія міг здійснюватися за демпінговими цінами, при цьому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту – незначними у розумінні Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Турецької Республіки, Соціалістичної Республіки В’єтнам, Республіки Корея та Республіки Індія здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що може заподіювати шкоду національному товаровиробнику та загрожуватиме нанесенням істотної шкоди національному товаровиробникові у подальшому.

Зокрема, відповідно до матеріалів скарги, за період дослідження (2022 р. – 2024 р.):

імпорт в Україну товару походженням з Турецької Республіки, Соціалістичної Республіки В’єтнам, Республіки Корея та Республіки Індія характеризувався істотними обсягами і високими темпами зростання як в абсолютних показниках (зростання в 4,5 рази), так і відносно виробництва (зростання вдвічі) та споживання (зростання в 2,5 рази) подібного товару в Україні;

середньозважені ціни імпорту в Україну товару походженням з Турецької Республіки, Соціалістичної Республіки В’єтнам, Республіки Корея та Республіки Індія разом мали тенденцію до зниження, починаючи з 2023 року були значно нижчими за середню ціну подібного товару Заявників, перешкоджали зростанню цін на подібний товар на внутрішньому ринку, яке мало б місце за умови відсутності демпінгового імпорту;

аналіз динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності Заявників засвідчив покращення більшості показників, однак рівень рентабельності залишався низьким і продовжував знижуватись;

Турецька Республіка, Соціалістична Республіка В’єтнам, Республіка Корея та Республіка Індія мають значний експортний потенціал.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення від 22.05.2026 № АД-603/2026/441-01 "Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Турецької Республіки, Соціалістичної Республіки В’єтнам, Республіки Корея та Республіки Індія", згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

прокат плоский з вуглецевої сталі, плакований, з гальванічним або іншим покриттям, що класифікується у товарних підпозиціях 7210 70, 7210 90 та 7212 40 згідно з УКТ ЗЕД (за виключенням прокату плоского з вуглецевої сталі покритого оловом (жерсть біла або луджена жерсть біла) товщиною 0,14 – 0,28 мм (включно з товщиною шару покриття з олова), з нанесеним літографованим зображенням та/або захисним покриттям з лаку, що використовується для виробництва металевої (жерстяної) харчової тари й упаковки та постачається у формі листів максимальним розміром 1 000 на 1 000 мм, який класифікується за кодом 7210 70 10 00 згідно з УКТ ЗЕД).

Документальним підтвердженням для ідентифікації прокату, який виключено з опису товару, є декларація про відповідність та документ (сертифікат) про якість, складений виробником товару, у якому зазначено:

-назву підприємства-виробника і (або) його товарний знак та адресу;

-назву продукції;

-марку, номер бляхи, твердість, клас олов’яного покриття;

-тип лакофарбового покриття (марку лаків і кількість шарів) для внутрішньої і зовнішньої поверхонь;

-призначеність бляхи лакованої або літографованої;

-дату виготовлення партії та відвантаження;

-кількість пачок і листів у партії;

-номер партії або замовлення.

Країнами походження товару, опис якого зазначено вище, є Турецька Республіка, Соціалістична Республіка В’єтнам, Республіка Корея та Республіка Індія.

Проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Турецької Республіки, Соціалістичної Республіки В’єтнам, Республіки Корея та Республіки Індія (далі – розслідування) доручено Мінекономіки.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для цілей проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім'я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

У ході розслідування Мінекономіки відповідно до Закону може обмежитися помірною кількістю сторін, видів товарів або операцій, застосовуючи вибіркові методи антидемпінгового розслідування.

Рішення Комісії від 22.05.2026 № АД-603/2026/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (068) 494-16-05; e-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Для офіційної реєстрації документів: адреса Мінекономіки:

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток

Форма запиту щодо реєстрації заінтересованою стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" просимо зареєструвати заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Турецької Республіки, Соціалістичної Республіки В’єтнам, Республіки Корея та Республіки Індія (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Поштова адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об'єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об'єктом розслідування, в кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (тонн) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об'єктом розслідування, у кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об'єктом розслідування:

Загальний обсяг продажу товару, що є об'єктом розслідування, в кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг продажу (тонн) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об'єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}