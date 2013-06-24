Відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула:

скаргу публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну прутків гарячекатаних походженням з Китайської Народної Республіки (далі – скарга);

звіт і висновки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну прутків гарячекатаних походженням з Китайської Народної Республіки.

За результатами їх розгляду Комісія встановила, що:

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну прутків гарячекатаних походженням з Китайської Народної Республіки міг здійснюватися за демпінговими цінами, при цьому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту – незначними відповідно до норм Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів заподіяння шкоди національному товаровиробнику, зокрема стосовно погіршення ряду фінансово-економічних показників національного товаровиробника протягом 2022 року – жовтня 2025 року, а саме: зниження обсягу виробництва та використання виробничих потужностей, зменшення обсягів продажу товару, скорочення частки національного товаровиробника у споживанні товару на внутрішньому ринку України, зростання собівартості, зниження рентабельності та фінансового результату, скорочення чисельності персоналу тощо.

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що демпінговий імпорт в Україну прутків гарячекатаних походженням з Китайської Народної Республіки загрожує заподіянням істотної шкоди національному товаровиробнику.

Зокрема, відповідно до матеріалів скарги, за період дослідження (2022 р.– жовтень 2025 р.):

обсяги демпінгового імпорту в Україну прутків гарячекатаних походженням з Китайської Народної Республіки значно зросли як в абсолютних показниках, так і відносно споживання та виробництва подібного товару в Україні;

середні ціни імпорту в Україну прутків гарячекатаних походженням з Китайської Народної Республіки були значно нижчими за середні ціни на подібний товар та одночасно перешкоджали значному зростанню цін на подібний товар національного товаровиробника, яке мало б місце за умови відсутності демпінгового імпорту;

Китайська Народна Республіка має значний експортний потенціал, який в рази перевищує сукупне видиме споживання прутків гарячекатаних в Україні;

китайськи виробники мають можливість оперативно нарощувати обсяги виготовлення прутків гарячекатаних;

ряд третіх країн застосовує заходи торговельного захисту щодо прутків гарячекатаних походженням з Китайської Народної Республіки.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення від 22.05.2026 № АД-602/2026/441-01 "Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну прутків гарячекатаних походженням з Китайської Народної Республіки" (далі - розслідування) що має такий опис:

прутки гарячекатані з гладкою поверхнею круглого поперечного перерізу, вільно укладені в бунти:

− з вуглецевої (нелегованої) сталі, діаметром від 5 мм до 14 мм (включно), що класифікуються за кодами УКТЗЕД ех7213 91 10 00, ех7213 91 41 00, ех7213 91 49 00, ех7213 91 70 00, ех7213 91 90 00;

− з інших легованих сталей (за винятком прутків із сталі швидкорізальної та зварювального дроту), діаметром від 5 мм до 32 мм (включно), що класифікуються за кодами УКТЗЕД ех7227 20 00 00, ех7227 90 10 00, ех7227 90 50 00, ех7227 90 95 00.

Позначка "ех" поряд з класифікаційним кодом означає, що антидемпінгове розслідування здійснюється щодо товарів, опис яких визначено у рішенні.

Країною походження товару, опис якого зазначено вище, є Китайська Народна Республіка.

Проведення розслідування доручено Мінекономіки.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім'я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Така інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно навести достатні докази, які підтверджують її конфіденційність, а також підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

У ході розслідування Мінекономіки відповідно до Закону може обмежитися помірною кількістю сторін, видів товарів або операцій, застосовуючи вибіркові методи антидемпінгового розслідування.

Рішення Комісії від 22.05.2026 № АД-602/2026/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (068) 494-16-05; e-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Адреса Мінекономіки для офіційної реєстрації документів:

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. +38 (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток

Форма запиту щодо реєстрації заінтересованою стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" просимо зареєструвати заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування імпорту в Україну прутків гарячекатаних походженням з Китайської Народної Республіки (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Поштова адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об'єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об'єктом розслідування, в кількісних (т) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (т) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об'єктом розслідування, у кількісних (т) та вартісних показниках (дол. США):

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об'єктом розслідування:

Загальний обсяг продажу товару, що є об'єктом розслідування, в кількісних (т) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг продажу (т) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об'єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}