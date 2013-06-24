ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 21.09.2020 № АД-465/2020/4411-03

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула матеріали Міністерства економіки України та прийняла рішення від 13.07.2023 № АД-553/2023/441-01 «Про внесення змін до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 21.09.2020 № АД-465/2020/4411-03», згідно з яким вирішила:

викласти пункт 1 рішення Комісії від 21.09.2020 № АД-465/2020/4411-03 у такій редакції:

«Застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Китайської Народної Республіки, що має такий опис:

вироби з чорних металів, з різьбою (гвинти, болти та гайки), а саме:

болти (гвинти) з шестигранним шліцом (внутрішнім шестигранником) діаметром від 6 мм до 20 мм (включно) (за виключенням гвинтів «Конфірмат», технічні характеристики та зовнішній вигляд яких наведені в додатку), що класифікуються за кодом ех7318 15 68 90 згідно з УКТ ЗЕД;

болти з шестигранною головкою діаметром від 6 мм до 30 мм (включно), що класифікуються за кодом ех7318 15 82 90 згідно з УКТ ЗЕД;

болти з шестигранною головкою або шестигранною головкою та фланцем діаметром від 6 мм до 30 мм (включно), що класифікуються за кодом ех7318 15 88 90 згідно з УКТ ЗЕД;

болти (гвинти) з квадратним підголовком або вусом, діаметром від 6 мм до 20 мм (включно), що класифікуються за кодом ех7318 15 95 90 згідно з УКТ ЗЕД;

гайки шестигранні або шестигранні з фланцем діаметрами від 6 мм до 12 мм (включно), від 14 мм до 36 мм (включно), що класифікуються за кодами ех7318 16 92 90, ех7318 16 99 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Позначка «ex» поряд із класифікаційним кодом означає, що антидемпінгове мито застосовується виключно до товарів, опис яких визначено в рішенні.»;

доповнити рішення Комісії від 21.09.2020 № АД-465/2020/4411-03 додатком (додається).

Рішення Комісії від 13.07.2023 № АД-553/2023/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Додаток

до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі

від 21.09.2020 № АД-465/2020/4411-03

Зовнішній вигляд та технічні характеристики гвинтів «Конфірмат»

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі