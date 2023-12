Повідомлення про внесення змін до рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 27.11.2014 № АД-326/2014/4421-06 та від 14.12.2020 № АД-469/2020/4411-03

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула матеріали Міністерства економіки України щодо необхідності внесення змін до назви іноземного виробника та відповідно до пункту 6 частини шостої статті 5 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» прийняла рішення від 14.09.2023 № АД-557/2023/441-01, яким вирішила:

у рішенні Комісії від 27.11.2014 № АД-326/2014/4421-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки» та рішенні Комісії від 14.12.2020 № АД-469/2020/4411-03 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки» слова та цифри «Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd (China, 227 Ruiyang Rd., Songyang County, Lishui City Zhejiang Province)» замінити словами та цифрами «Longda Steel Group Co., Ltd. (№ 227 Ruiyang Rd., Songyang County, Lishui City, Zhejiang, China)».

Рішення Комісії від 14.09.2023 № АД-557/2023/441-01 набирає чинності з дня опублікування повідомлення про нього в газеті «Урядовий кур'єр».

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі