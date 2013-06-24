ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 27.08.2021 № АД-499/2021/4411-03

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула матеріали Міністерства економіки України щодо внесення змін до назви іноземного виробника та прийняла рішення від 13.07.2023 № АД-554/2023/441-01 «Про внесення змін до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 27.08.2021 № АД-499/2021/4411-03», згідно з яким у пункті 2.4 рішення Комісії від 27.08.2021 № АД-499/2021/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республіки» (у редакції рішення Комісії від 02.11.2022 № АД-540/2022/441-01) слова «Çimko Çimento ve Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.» змінила словами «Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş.».

Рішення Комісії від 13.07.2023 № АД-554/2023/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі