Повідомлення про внесення змін до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 23.04.2021 № АД-490/2021/4411-03

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула матеріали Міністерства економіки України та прийняла рішення від 18.08.2023 № АД-556/2023/441-01, згідно з яким вирішила викласти абзаци другий та третій пункту 2.4 рішення Комісії від 23.04.2021 № АД-490/2021/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків походженням з Турецької Республіки» (зі змінами) у такій редакції:

«- для виробника-експортера «Ileri Pencere Kapi Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi» (промзона «Ататюрк», Омерлі Махаллесі, вул. Хакки Ілері, 72, район Арнавуткьой, м. Стамбул, Турецька Республіка) (Atatürk San. Bölgesi Omerli Mahallesi Hakkı ileri cad. No:72 Arnavutköy, Istanbul, the Republic of Türkiye) – 30,78 %;

- для «Vorne Pencere Kapi Sistemleri Pazarlama Dis Ticaret Anonim Sirketi» (Хадимкой, вул. Док. Мітат Марті, 23/2 34555 район Арнавуткьой, м. Стамбул, Турецька Республіка) (Hadımköy Mah. Dr. Mithat Marti Cad. No:23/2 34555 Arnavutköy, Istanbul, the Republic of Türkiye) – експортера товару, виробленого «Ileri Pencere Kapi Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi» – 30,78 %.».

Рішення Комісії від 18.08.2023 № АД-556/2023/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі