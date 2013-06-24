ПОВІДОМЛЕННЯ
про закінчення строку застосуванняостаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Українуелектричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республіки Білорусь
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки України повідомляє, що 03.03.2024 закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республіки Білорусь.
Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 25.01.2019 № АД-405/2019/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республіки Білорусь».
Міністерство економіки України