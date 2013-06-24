ПОВІДОМЛЕННЯ
про закінчення строку застосуванняостаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки України повідомляє, що 28.07.2024 закінчується строк застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки.
Зазначені заходи були застосовані відповідно до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 26.06.2019 № АД-420/2019/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки», зі змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії від 23.02.2023 № АД-543/2023/441-01 «Про внесення змін до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 26.06.2019 № АД-420/2019/4411-03».
Міністерство економіки України