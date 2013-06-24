ПОВІДОМЛЕННЯ

про закінчення строку застосуванняостаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації

Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки України повідомляє, що 06.04.2024 закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації.

Зазначені заходи застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 24.05.2013 № АД-293/2013/4423-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації», строк застосування заходів було продовжено рішенням Комісії від 03.04.2019 № АД-410/2019/4411-03 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування».

Міністерство економіки України