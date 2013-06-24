ПОВІДОМЛЕННЯ

про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну фітингів для систем водопостачання та опалення походженням з Китайської Народної Республіки та Турецької Республіки

Відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі – Закон)за скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "РОЗМА" за підтримки вітчизняного виробника товариства з обмеженою відповідальністю "САН ТЕХ РАЙ", рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 15.10.2024 № АД-569/2024/441-01 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну фітингів для систем водопостачання та опалення походженням з Китайської Народної Республіки та Турецької Республіки (далі – розслідування).

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:

фітинги поліпропіленові (включаючи із вставкою із мідних сплавів) та фітинги з мідних сплавів з поліпропіленовою вставкою для систем водопостачання та опалення, що класифікуються за кодами ех3917 40 00 90, ех7412 20 00 00 згідно з УКТ ЗЕД (далі – Товар).

Країни походження Товару: Китайська Народна Республіка та Турецька Республіка.

Період дослідження: 01.01.2021 – 30.09.2024.

Період розслідування: 01.10.2023 – 30.09.2024.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки України (далі – Мінекономіки) звіт та матеріали про результати розслідування та встановила наступне:

Товариство з обмеженою відповідальністю "САН ТЕХ РАЙ" є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки його частка в загальному виробництві Товару в Україні становила понад 50 %;

Товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до Товару, що є об’єктом розслідування;

протягом періоду розслідування імпорт в Україну Товару походженням з Китайської Народної Республіки та Турецької Республіки здійснювався за демпінговими цінами. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу на рівні 34,72 % для виробників та експортерів Товару походженням з Турецької Республіки та на рівні 166,65 % для виробників та експортерів Товару походженням з Китайської Народної Республіки;

обсяги демпінгового імпорту в Україну Товару знизились у 2022 р. на 45,3 % та в подальшому поступово зростали у наступні періоди: на 18,2 % у 2023 р. та на 18,5 % в останньому періоді;

частка демпінгового імпорту відносно виробництва у період розслідування зменшилась на 16,0 % порівняно з 2021 р. та зросла на 12,3 %, порівняно з 2023 р., а відносно споживання – на 16,3 % та на 12,3 % відповідно;

демпінговий імпорт в Україну Товару походженням з Китайської Народної Республіки та Турецької Республіки протягом періоду дослідження здійснювався на умовах, які можуть заподіяти істотну шкоду національному товаровиробнику в майбутньому;

маржу шкоди визначено на рівні 383,09 % для Товару походженням з Китайської Народної Республіки та 135,15 % для Товару походженням з Турецької Республіки;

наявність в Китайській Народній Республіці та Турецькій Республіці значного експортного потенціалу свідчить про ймовірність значного зростання обсягів демпінгового імпорту Товару походженням з Китайської Народної Республіки та Турецької Республіки, що загрожуватиме заподіянням істотної шкоди національному товаровиробникові;

наявність причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Україну Товару походженням з Турецької Республіки та Китайської Народної Республіки та загрозою заподіяння шкоди національному товаровиробнику;

інші фактори, окрім демпінгового імпорту, зокрема експортна діяльність національного товаровиробника чи звуження ринку, не мали визначального характеру, а їх вплив не виключає наявності причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом та загрозою заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику;

застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну Товару походженням з Турецької Республіки та Китайської Народної Республіки відповідає національним інтересам України.

Основні факти і висновки за результатами проведеного розслідування Мінекономіки надіслано заінтересованим сторонам розслідування.

Коментарі заінтересованих сторін розслідування не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності фактів демпінгу, загрози заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику та причинно-наслідкового зв’язку між ними.

Беручи до уваги зазначене та керуючись нормами статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 07.07.2025 № АД-584/2025/441-01 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну фітингів для систем водопостачання та опалення походженням з Китайської Народної Республіки та Турецької Республіки", згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Турецької Республіки та Китайської Народної Республіки, що має такий опис:

фітинги поліпропіленові (включаючи зі вставкою із мідних сплавів) та фітинги з мідних сплавів з поліпропіленовою вставкою, що використовуються для з’єднання труб систем водопостачання та опалення, номінальний діаметр* яких відповідає номінальному зовнішньому діаметру труб** Dn-20-110 мм (включно), та класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодами: ex3917 40 00 90, ex7412 20 00 00.

* номінальний діаметр фітингу Dn – параметр, який має відповідати та бути позначеним номінальним зовнішнім діаметром труби, для якої він призначений;

** номінальний зовнішній діаметр труб Dn – чисельне позначення розміру зовнішнього діаметра труби в мм, що є загальноприйнятим у системі позначення труб, параметр, який застосовується в якості характеристики частин, що приєднуються, наприклад фітингів.

Позначка "ex" поряд з класифікаційним кодом означає, що антидемпінгові заходи застосовуються щодо товарів, опис яких визначено у рішенні Комісії.

Типовий вигляд фітингів поліпропіленових (включаючи зі вставкою із мідних сплавів) та фітингів з мідних сплавів з поліпропіленовою вставкою для систем водопостачання та опалення, які є об’єктами застосування антидемпінгових заходів

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п'ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою:

- для товару походженням з Турецької Республіки – 34,72 %,

- для товару походженням з Китайської Народної Республіки – 166,65 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито справляється митними органами України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою.

Рішення Комісії від 07.07.2025 № АД-584/2025/441-01 набирає чинності через 10 днів з дати опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі