ПОВІДОМЛЕННЯ

про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сірників походженням з Республіки Індія

Відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі – Закон) за скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "Українська сірникова фабрика" (далі – заявник) рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 12.04.2024 № АД-559/2024/441-01 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну сірників походженням з Республіки Індія та Пакистану (далі – розслідування).

Зазначеним рішенням Комісії об'єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:

сірники, призначені для використання в побуті, що класифікуються за кодом УКТ ЗЕД 3605 00 00 00 (далі – Товар).

Країни походження Товару: Республіка Індія та Пакистан.

Період дослідження: 01.01.2021 – 31.03.2024.

Період розслідування: 01.04.2023 – 31.03.2024.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки України (далі – Мінекономіки) звіт та матеріали про результати розслідування та встановила:

заявник є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки його частка в загальному виробництві Товару в Україні становила понад 50 %;

Товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до Товару, що є об’єктом розслідування;

протягом періоду розслідування імпорт в Україну Товару походженням з Республіки Індія здійснювався за демпінговими цінами, імпорт Товару походженням з Пакистану – відсутній;

демпінгову маржу для Товару походженням з Республіки Індія розраховано на рівні 57,98 % шляхом порівняння експортної ціни та нормальної вартості, прирівняних до однакових торговельних умов. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;

обсяги демпінгового імпорту протягом періоду дослідження знизились на 47,3 % в абсолютних показниках, водночас зросли відносно загальних обсягів виробництва Товару в Україні – на 27,8 %, відносно споживання – на 26,4 %;

факт заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику. За період дослідження відбулося погіршення ряду фінансово-економічних показників національного товаровиробника, зокрема зменшилися обсяги виробництва – на 58,7 %, рівень використання виробничих потужностей – на 58,7 %, обсяги продажу на внутрішньому ринку – на 58,1 %, фінансовий результат від продажу на внутрішній ринок у доларовому еквіваленті – на 229,4 %, у гривневому – на 275,3 %, рентабельність від продажу на внутрішньому ринку – на 390,4 % та мала від’ємне значення, кількість працівників, зайнятих у виробництві – на 2,4 %, заробітна плата – на 32,1 %, продуктивність праці – на 57,7 %, обсяги здійснених інвестицій – на 100 %, залишки на складах збільшились на 134,1 %;

маржу шкоди визначено на рівні 35,7 % для Товару походженням з Республіки Індія;

наявність в Республіці Індія значного експортного потенціалу, що свідчить про ймовірність значного зростання обсягів демпінгового імпорту Товару походженням з Республіки Індія в майбутньому;

демпінговий імпорт в Україну Товару походженням з Індія здійснювався на таких умовах, що перешкоджали значному зростанню цін на подібний Товар національного товаровиробника, яке мало б місце за умови відсутності демпінгового імпорту;

наявність причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Україну Товару походженням з Республіки Індія та шкодою, заподіяною національному товаровиробнику;

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну Товару походженням з Республіки Індія відповідає національним інтересам України.

Основні факти і висновки за результатами проведеного розслідування Мінекономіки надіслано заінтересованим сторонам розслідування.

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності фактів демпінгу, істотної шкоди, заподіяної національному товаровиробнику, та причинно-наслідкового зв’язку між ними.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 16.04.2025 № АД-572/2025/441-01 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сірників походженням з Республіки Індія", згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Республіки Індія, що має такий опис:

сірники, крім піротехнічних виробів товарної позиції 3604, що класифікуються за кодом 3605 00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п'ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою 35,7 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов'язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито справляється митними органами незалежно від сплати інших податків і зборів (обов'язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження, здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита.

Рішення Комісії від 16.04.2025 № АД-572/2025/441-01 набирає чинності через 30 днів з опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі