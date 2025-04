ПОВІДОМЛЕННЯ

про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну радіаторів для опалення походженням з Турецької Республіки та Китайської Народної Республіки

Відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі – Закон)за скаргою, поданою товариством з обмеженою відповідальністю "САН ТЕХ РАЙ" та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮТЕРМ УКРАЇНА" (далі – заявник), рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 12.04.2024 № АД-561/2024/441-01 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну радіаторів для опалення походженням з Турецької Республіки та Китайської Народної Республіки (далі – розслідування).

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:

радіатори для опалення (сталеві, алюмінієві, біметалеві), що класифікуються за кодами ex7322 19 00 00, ex7615 20 00 00, ex7616 99 10 00, ex7616 99 90 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Позначка "ex" поряд з класифікаційним кодом означає, що розслідування здійснюється щодо товарів, опис яких визначено у рішенні.

Країни походження товару: Турецька Республіка та Китайська Народна Республіка.

За результатами опрацювання відповідності опису товару наданим кодам згідно з УКТ ЗЕД Державна митна служба України запропонувала виключити код 7615 20 00 00 згідно з УКТ ЗЕД з опису товару, що є об’єктом розслідування. Крім того, за результатами проведення розслідування встановлено, що національний товаровиробник не виробляє деякі види радіаторів для опалення, які входять до товару, визначеного рішенням Комісії від 12.04.2024 № АД-561/2024/441-01 об’єктом розслідування.

У зв’язку з цим рішенням Комісії від 15.10.2024 № АД-568/2024/441-01 попередні антидемпінгові заходи застосовані щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

радіатори для опалення (сталеві, алюмінієві, біметалеві) (за виключенням сушарок для рушників, водяних внутрішньопідлогових конвекторів та дизайнерських радіаторів (вертикальних та горизонтальних трубчастих), що класифікуються за кодами ex 7322 19 00 00, ex 7616 99 10 00, ex 7616 99 90 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Позначка "ex" поряд з класифікаційним кодом означає, що антидемпінгові заходи застосовуються щодо товарів, опис яких визначено у рішенні (далі – Товар).

Попередні антидемпінгові заходи антидемпінгові заходи було застосовано строком на чотири місяці шляхом запровадження справляння попереднього антидемпінгового мита за ставками:

для виробників та експортерів товару походженням з Турецької Республіки – 41,86 %;

для виробників та експортерів товару походженням з Китайської Народної Республіки – 42 %.

Період дослідження: 01.01.2021 – 31.03.2024.

Період розслідування: 01.04.2023 – 31.03.2024.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки України (далі – Мінекономіки) звіт та матеріали про результати проведення розслідування та встановила:

заявник є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки його частка в загальному виробництві Товару в Україні становила понад 50 %;

Товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до Товару, що є об’єктом розслідування;

протягом періоду розслідування імпорт в Україну Товару походженням з Турецької Республіки та Китайської Народної Республіки здійснювався за демпінговими цінами. Відповідно до статті 30 Закону та з огляду на участь у розслідуванні значної кількості іноземних виробників та експортерів, дослідження фактів наявності демпінгового імпорту було обмежено іноземними виробниками та експортерами з найбільшими обсягами експортних поставок Товару. Для іноземних виробників та експортерів, які належним чином співпрацювали з Мінекономіки в рамках проведення розслідування, однак не були включені до дослідження, демпінгова маржа встановлювалася відповідно до частини сьомої статті 16 Закону на рівні середньозваженої величини індивідуальної демпінгової маржі, встановленої для порівнюваних експортерів або виробників. Для інших іноземних виробників/експортерів, які належним чином не співпрацювали з Мінекономіки в рамках проведення розслідування, демпінгова маржа встановлювалася відповідно до статті 31 Закону на підставі наявної у Мінекономіки інформації, а саме на рівні попередньої демпінгової маржі. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;

за результатами проведених розрахунків Мінекономіки визначило такі рівні демпінгової маржі: виробники та експортери Товару походженням з Турецької Республіки – 41,86 %, Yongkang Huandi Cookware Co., Ltd. – 23,30 %, Zhejiang Wisdom Industry&Trade Co., Ltd. – 25,19 %, Zhejiang Yongkang SaiXi Industry And Trade Co., Ltd, Zhejiang Youmay Industry and Trade Co., Ltd, ZHEJIANG RONGRONG INDUSTRIAL CO., LTD – 24,12 %, інші виробники та експортери Товару походженням з Китайської Народної Республіки – 42,00 %;

обсяги демпінгового імпорту протягом періоду дослідження знизились на 30,5 % в абсолютних показниках, однак зросли відносно споживання Товару на внутрішньому ринку України на 24,7 % та відносно загальних обсягів виробництва Товару в Україні на 180,8 %. Частка демпінгового імпорту постійно зростала протягом періоду дослідження і була значною як у загальному імпорті Товару в Україну, так і в споживанні на внутрішньому ринку України;

факт заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику. За період дослідження у порівнянні з базовим періодом відбулося погіршення низки основних фінансово-економічних показників діяльності національного товаровиробника, а саме: зменшення обсягів виробництва на 75,2 %, виробничих потужностей – на 14,6 %, рівня використання виробничих потужностей – на 71,0 %, обсягів реалізації подібного Товару на внутрішньому ринку України – на 42,7 %, зниження середньої ціни продажу сталевих радіаторів на внутрішньому ринку відносно їх собівартості на 25,1 %, зниження середньої ціни продажу алюмінієвих та біметалевих радіаторів на внутрішньому ринку відносно їх собівартості на 22,5 %, зниження рентабельності реалізації подібного Товару на внутрішньому ринку України на 140,8 %, погіршення фінансового результату від реалізації подібного Товару на внутрішньому ринку України в доларовому еквіваленті на 130,8 %, зменшення кількості працівників, зайнятих у виробництві подібного Товару, на 30,6 %, зниження продуктивності праці на 64,3 % та обсягів здійснених інвестицій у доларовому еквіваленті – на 79,6 %;

маржу шкоди визначено на рівні 37,35 % для Товару походженням з Турецької Республіки та на рівні 130,97 % для Товару походженням з Китайської Народної Республіки;

наявність в Турецькій Республіці та Китайській Народній Республіці значного експортного потенціалу, що свідчить про ймовірність значного зростання обсягів демпінгового імпорту в Україну Товару походженням з Турецької Республіки та Китайської Народної Республіки;

демпінговий імпорт в Україну Товару походженням з Турецької Республіки та Китайської Народної Республіки здійснювався на таких умовах, що перешкоджали значному зростанню цін на подібний Товар національного товаровиробника, яке мало б місце за умови відсутності демпінгового імпорту;

наявність причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Україну Товару походженням з Турецької Республіки та Китайської Народної Республіки та шкодою, заподіяною національному товаровиробнику;

протягом періоду дослідження був наявний вплив інших факторів, що пов’язані з повномасштабним військовим вторгненням Російської Федерації в Україну та експортною діяльністю національного товаровиробника. Водночас вплив таких факторів не виключає встановленого факту наявності причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом та заподіянням істотної шкоди національному товаровиробнику;

застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну Товару походженням з Турецької Республіки та Китайської Народної Республіки відповідає національним інтересам України.

За результатами розгляду коментарів заінтересованих сторін розслідування уточнено розмір індивідуальної демпінгової маржі для Yongkang Huandi Cookware Co., Ltd. Водночас, коментарі Zhejiang Wisdom Industry&Trade Co., Ltd. не містили достатніх доказів, які могли б вплинути на розрахунок ставки індивідуальної демпінгової маржі.

Основні факти і висновки за результатами проведеного розслідування Мінекономіки надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування.

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності фактів демпінгу, істотної шкоди, заподіяної національному товаровиробнику, та причинно-наслідкового зв’язку між ними.

Беручи до уваги зазначене та керуючись нормами статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 16.04.2025 № АД-573/2025/441-01 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну радіаторів для опалення походженням з Турецької Республіки та Китайської Народної Республіки", згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Турецької Республіки та Китайської Народної Республіки, що має такий опис:

радіатори для опалення (сталеві, алюмінієві, біметалеві) (за виключенням сушарок для рушників, водяних внутрішньопідлогових конвекторів та дизайнерських радіаторів (вертикальних та горизонтальних трубчастих)), що класифікуються за кодами ex 7322 19 00 00, ex 7616 99 10 00, ex 7616 99 90 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Позначка "ex" поряд з класифікаційним кодом означає, що антидемпінгові заходи застосовуються щодо товарів, опис яких визначено у рішенні.

Орієнтовний типовий зовнішній вигляд алюмінієвих та біметалевих радіаторів

Орієнтовний типовий зовнішній вигляд сталевих радіаторів

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п'ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою:

для виробників та експортерів Товару походженням з Турецької Республіки – 37,35 %;

для виробника-експортера Yongkang Huandi Cookware Co., Ltd. (1-2F, No. 89 Jiuzhou West Road, Yongkang Economic Development Zone, Jinhua, Zhejiang, China) – 23,30 %;

для виробника-експортера Zhejiang Wisdom Industry&Trade Co., Ltd. (No. 123, South Jingui Road, Chengxi new District, Yongkang City, Zhejiang Province, China) – 25,19 %;

для виробника-експортера Zhejiang Yongkang SaiXi Industry And Trade Co., Ltd (Building 3rd, No. 133 Jijin Road, Yalv Village, Xiangzhu Town, Yongkang, China) – 24,12 %;

для виробника-експортера Zhejiang Youmay Industry and Trade Co., Ltd (Hardware and Machinery Industrial Zone, Wuyi County, Jinhua, Zhejiang, China) – 24,12 %;

для виробника-експортера ZHEJIANG RONGRONG INDUSTRIAL CO., LTD (Huanglong Industrial Zone, Wuyi, Zhejiang, China) – 24,12 %;

для інших виробників та експортерів Товару походженням з Китайської Народної Республіки – 42,00 %.

Виробник-експортер має бути одночасно виробником, експортером товару та стороною зовнішньоекономічного контракту, укладеного з резидентами України на поставку товарів в Україну.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито справляється митними органами України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою.

Відповідно до частини третьої статті 17 Закону різниця між сумою попереднього антидемпінгового мита, сплаченого за ставками відповідно до рішення Комісії від 15.10.2024 № АД-568/2024/441-01, та сумою остаточного антидемпінгового мита, підлягає поверненню.

Рішення Комісії від 16.04.2025 № АД-573/2025/441-01 набирає чинності через 10 днів з дати опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі