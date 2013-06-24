Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) за скаргою, поданою ТОВ «ПлазмаТек», рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 16.04.2025 № АД-577/2025/441-01 порушено антидемпінгове розслідування стосовно фактів ухилення від сплати антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну дротів походженням з Китайської Народної Республіки при імпорті в Україну дротів походженням з Малайзії (далі — розслідування).

Згідно з рішенням Комісії від 13.07.2023 № АД-549/2023/441-01 остаточні антидемпінгові заходи застосовані щодо імпорту в Україну товару походженням з Китайської Народної Республіки, що має такий опис: дріт із сталі кремнієво-марганцевої, який класифікується згідно з УКТ ЗЕД за кодом 7229 20 00 00 (далі — товар).

Період дослідження, протягом якого досліджувались факти наявності змін в структурі торгівлі між Україною та іншими країнами, що виникають у процесі здійснення операцій та (або) діяльності іноземних виробників, експортерів та (або) імпортерів тощо, які вважаються недостатньо вмотивованими або економічно необґрунтованими, за винятком застосування антидемпінгового мита: 01.01.2022 — 31.03.2025.

Факт наявності демпінгу встановлювався шляхом порівняння експортної ціни за період розслідування (01.04.2024 — 31.03.2025) у зв’язку з нормальною вартістю, яка була попередньо розрахована для подібних товарів у рамках проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну дротів походженням з Китайської Народної Республіки за період 01.01.2020 — 31.12.2020.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України (далі — Мінекономіки) звіт та матеріали про результати проведення розслідування та встановила: товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні норм пункту 26 статті 1 Закону є подібним до товару, що є об’єктом розслідування; протягом періоду дослідження відбулись зміни у структурі імпорту товару між Україною, Китайською Народною Республікою та Малайзією, що виникли у процесі здійснення операцій та (або) діяльності іноземних виробників, експортерів та (або) імпортерів. Зокрема, після застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну дротів походженням з Китайської Народної Республіки, на фоні скорочення обсягу та частки імпорту в Україну дротів походженням з Китайської Народної Республіки, відбулось його часткове заміщення імпортом подібного товару походженням з Малайзії; застосування антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну дротів походженням з Китайської Народної Республіки нейтралізувалося цінами імпорту в Україну подібних товарів походженням з Малайзії. Маржу шкоди визначено на рівні від 22,79 % до 76,70 %; відносно імпорту в Україну дротів походженням з Малайзії наявний демпінг у зв’язку з нормальною вартістю, яка була попередньо розрахована в рамках проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну дротів походженням з Китайської Народної Республіки. За результатами проведених розрахунків Мінекономіки визначило демпінгову маржу на рівні 11,06 %; наявний факт ухилення від сплати антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну дротів походженням з Китайської Народної Республіки при імпорті в Україну дротів з Малайзії.

Основні факти і висновки за результатами проведеного розслідування Мінекономіки надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування. Коментарі заінтересованих сторін не містили аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності факту ухилення від сплати антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну дротів походженням з Китайської Народної Республіки при імпорті в Україну дротів походженням з Малайзії.

Беручи до уваги зазначене та керуючись нормами статті 27 Закону, Комісія прийняла рішення від 26.01.2026 № АД-592/2026/441-01 «Про застосування щодо імпорту в Україну дротів походженням з Малайзії остаточних антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 13.07.2023 № АД-549/2023/441-01 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну дротів походженням з Китайської Народної Республіки», згідно з яким вирішила остаточні антидемпінгові заходи, застосовані рішенням Комісії від 13.07.2023 № АД-549/2023/441-01 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну дротів походженням з Китайської Народної Республіки», застосувати щодо імпорту в Україну товару походженням з Малайзії, що має такий опис: дріт із сталі кремнієво-марганцевої, який класифікується згідно з УКТ ЗЕД за кодом 7229 20 00 00.

Остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну дротів походженням з Малайзії застосовуються шляхом запровадження справляння антидемпінгового мита за ставкою, встановленою рішенням Комісії від 13.07.2023 № АД-549/2023/441-01, на рівні 32,6 %.

Разом з цим, Комісія вирішила скасувати запроваджене рішенням Комісії від 16.04.2025 № АД-577/2025/441-01 внесення постачальниками дротів походженням з Малайзії суми коштів для забезпечення сплати антидемпінгового мита та частки податку на додану вартість на депозитний рахунок, відкритий Державною казначейською службою України на ім’я Державної митної служби України (митних органів), з використанням механізму авансових платежів (передоплати) відповідно до Митного кодексу України. Внесені відповідно до рішення Комісії від 16.04.2025 № АД-577/2025/441-01 суми коштів для забезпечення сплати антидемпінгового мита та частки податку на додану вартість підлягають стягненню до Державного бюджету України.

Інші норми щодо справляння остаточного антидемпінгового мита застосовуються згідно з рішенням Комісії від 13.07.2023 № АД-549/2023/441-01.

Рішення Комісії від 26.01.2026 № АД-592/2026/441-01 набирає чинності через 10 днів з дати опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі