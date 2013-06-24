Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула матеріали Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України щодо необхідності внесення змін до рішень Комісії від 13.07.2023 № АД-546/2023/441-01 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки" та від 26.01.2026 № АД-590/2026/441-01 "Про застосування щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Малайзії остаточних антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 13.07.2023 № АД-546/2023/441-01 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки" та прийняла рішення від 22.05.2026 № АД-604/2026/441-01, згідно з яким вирішила у пункті 1 рішень Комісії від 13.07.2023 № АД-546/2023/441-01 та від 26.01.2026 № АД-590/2026/441-01 опис товару, щодо якого застосовуються антидемпінгові заходи, викласти у такій редакції:

"прокат плоский з вуглецевої сталi, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям, що класифікується у товарних підпозиціях 7210 70, 7210 90 та 7212 40 згідно з УКТ ЗЕД (за виключенням прокату плоского з вуглецевої сталі покритого оловом (жерсть біла або луджена жерсть біла) товщиною 0,14 – 0,28 мм (включно з товщиною шару покриття з олова), з нанесеним літографованим зображенням та/або захисним покриттям з лаку, що використовується для виробництва металевої (жерстяної) харчової тари й упаковки та постачається у формі листів максимальним розміром 1 000 на 1 000 мм, який класифікується за кодом 7210 70 10 00 згідно з УКТ ЗЕД).

Документальним підтвердженням для ідентифікації прокату, який виключено з опису товару, є декларація про відповідність та документ (сертифікат) про якість, складений виробником товару, у якому зазначено:

- назву підприємства-виробника і (або) його товарний знак та адресу;

- назву продукції;

- марку, номер бляхи, твердість, клас олов’яного покриття;

- тип лакофарбового покриття (марку лаків і кількість шарів) для внутрішньої і зовнішньої поверхонь;

- призначеність бляхи лакованої або літографованої;

- дату виготовлення партії та відвантаження;

- кількість пачок і листів у партії;

- номер партії або замовлення.".

Рішення Комісії від 22.05.2026 № АД-604/2026/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі