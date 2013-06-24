"прокат плоский з вуглецевої сталi, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям, що класифікується у товарних підпозиціях 7210 70, 7210 90 та 7212 40 згідно з УКТ ЗЕД (за виключенням прокату плоского з вуглецевої сталі покритого оловом (жерсть біла або луджена жерсть біла) товщиною 0,14 – 0,28 мм (включно з товщиною шару покриття з олова), з нанесеним літографованим зображенням та/або захисним покриттям з лаку, що використовується для виробництва металевої (жерстяної) харчової тари й упаковки та постачається у формі листів максимальним розміром 1 000 на 1 000 мм, який класифікується за кодом 7210 70 10 00 згідно з УКТ ЗЕД).
Документальним підтвердженням для ідентифікації прокату, який виключено з опису товару, є декларація про відповідність та документ (сертифікат) про якість, складений виробником товару, у якому зазначено:
- назву підприємства-виробника і (або) його товарний знак та адресу;
- назву продукції;
- марку, номер бляхи, твердість, клас олов’яного покриття;
- тип лакофарбового покриття (марку лаків і кількість шарів) для внутрішньої і зовнішньої поверхонь;
- призначеність бляхи лакованої або літографованої;
- дату виготовлення партії та відвантаження;
- кількість пачок і листів у партії;
- номер партії або замовлення.".
Рішення Комісії від 22.05.2026 № АД-604/2026/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі