Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула матеріали Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України щодо необхідності внесення змін до рішення Комісії від 07.07.2025 № АД-584/2025/441-01 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну фітингів для систем водопостачання та опалення походженням з Китайської Народної Республіки та Турецької Республіки" та прийняла рішення від 22.05.2026 № АД-605/2026/441-01, згідно з яким пункт 1 рішення Комісії від 07.07.2025 № АД-584/2025/441-01 викладено у наступній редакції:

"1.Застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Турецької Республіки та Китайської Народної Республіки, що має такий опис:

фітинги поліпропіленові (включаючи зі вставкою з металу) та фітинги з мідних сплавів з поліпропіленовою вставкою, що використовуються для з’єднання труб систем водопостачання та опалення, номінальний діаметр* яких відповідає номінальному зовнішньому діаметру труб** Dn-20-110 мм (включно), та класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодами: ex3917 40 00 90, ex7412 20 00 00.

* номінальний діаметр фітингу Dn – параметр, який має відповідати та бути позначеним номінальним зовнішнім діаметром труби, для якої він призначений;

** номінальний зовнішній діаметр труб Dn – чисельне позначення розміру зовнішнього діаметра труби в мм, що є загальноприйнятим у системі позначення труб, параметр, який застосовується в якості характеристики частин, що приєднуються, наприклад фітингів.

Типовий зовнішній вигляд товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, наведено у додатку до цього рішення, який є його невід’ємною частиною.

Позначка "ex" поряд з класифікаційним кодом означає, що антидемпінгові заходи застосовуються щодо товарів, опис яких визначено у цьому рішенні."

Рішення Комісії від 22.05.2026 № АД-605/2026/441-01 набирає чинності через 10 днів з дати опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі