"1.Застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Турецької Республіки та Китайської Народної Республіки, що має такий опис:
фітинги поліпропіленові (включаючи зі вставкою з металу) та фітинги з мідних сплавів з поліпропіленовою вставкою, що використовуються для з’єднання труб систем водопостачання та опалення, номінальний діаметр* яких відповідає номінальному зовнішньому діаметру труб** Dn-20-110 мм (включно), та класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодами: ex3917 40 00 90, ex7412 20 00 00.
* номінальний діаметр фітингу Dn – параметр, який має відповідати та бути позначеним номінальним зовнішнім діаметром труби, для якої він призначений;
** номінальний зовнішній діаметр труб Dn – чисельне позначення розміру зовнішнього діаметра труби в мм, що є загальноприйнятим у системі позначення труб, параметр, який застосовується в якості характеристики частин, що приєднуються, наприклад фітингів.
Типовий зовнішній вигляд товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, наведено у додатку до цього рішення, який є його невід’ємною частиною.
Позначка "ex" поряд з класифікаційним кодом означає, що антидемпінгові заходи застосовуються щодо товарів, опис яких визначено у цьому рішенні."
Рішення Комісії від 22.05.2026 № АД-605/2026/441-01 набирає чинності через 10 днів з дати опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі